Aleyna Tilki sektörle ilgili çarpıcı itiraflarından sonra imajını tamamen değiştirdi! İşte yeni imajı

Aleyna Tilki’nin sahne isyanı ve imaj değişimi gündem oldu!

Aleyna Tilki bir süre önce sosyal medya hesabından bazı menajerlerin konserlerine müdahale ettiğini ileri sürerek tepki göstermişti. Tilki’nin açıklamaları gündemi sarsmıştı. Tilki daha sonra katıldığı bir programda da ölüm tehditleri aldığını anlatarak hayranlarını üzmüştü. Aleyna Tilki şimdilerde ise değişen imajıyla gündemde.

Sitemli açıklamalarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki eleştirilere boyun eğmemiş hatta konuşmasının bir bölümünde sinkaflı küfür ederek ‘Bu sektörün a… koyayım’ demişti. Konserleri iptal edilen genç şarkıcı, tepki videosunu sosyal medya hesabı X’te paylaşmıştı.

Aleyna Tilki: Beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar

Aleyna Tilki şöyle sitem etmişti: “Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir…

Aleyna Tilki: Ölümden döndüm

Aleyna Tilki işlerinin engellendiğini söyleyen genç şarkıcı Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş’a geçtiğimiz haftalarda konuk olmuştu. Yılbaşı özel programında konuşan Aleyna Tilki bu yıl 5 konser verdiğini söyledi. Özdemir “Sektörel bir sıkıntı yaşıyorsun en az 100 konser vermen lazım” deyince Tilki şunları söylemişti: “Sektörel bir baskı var, benim küfrümü üstüne alınanlar bile piyon. Birileri benim sahne yapmamı istemiyor. Sektörü domine eden insanlar, başka sanatçıları da kayırmak için ben açıkcası…” Aleyna Tilki sözlerinin devamında “Çok canımı sıkarlarsa başıma nelerin geldiğini de anlatacağım, kaç kere ölümden döndüm, sahnede hiç kimse canımı umursamadı, beni bir çöp gibi ortaya attılar” ifadelerini kullanmıştı.

Aleyna Tilki’nin saçları kısacık oldu

Aleyna Tilki şimdi ise yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Yıllardır uzun olan saçlarını kısacık kestiren genç yıldız son halini “Saçlarıma bakın” diyerek paylaştı.