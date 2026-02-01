Barış Manço Anma Gecesi 4 Şubat'ta Mabolla Saloon'da

Muğla Menteşe'deki Mabolla Saloon, 4 Şubat Çarşamba saat 20.00'de Barış Manço anısına ücretsiz anma gecesi düzenliyor; rezervasyon alınmayacak.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 09:17
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 09:17
Barış Manço Anma Gecesi 4 Şubat'ta Mabolla Saloon'da

Barış Manço Anma Gecesi Mabolla Saloon'da

Muğla’nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Mabolla Saloon, Anadolu rock müziğinin usta ismi Barış Manço anısına özel bir konser düzenliyor.

Etkinlik Detayları

Tarih: 4 Şubat Çarşamba

Saat: 20.00 — Saat 20.00'de kapıların açılacağı etkinlikte, Barış Manço’nun hafızalara kazınan eserleri müzikseverlerle buluşacak.

Mekan: Mabolla Saloon, Menteşe, Muğla

Muğla’da eğlence hayatının önemli merkezlerinden biri olan Mabolla Saloon, düzenlediği etkinliklerle kentin sosyal yaşamına katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço anısına özel bir konser organize edildi.

Katılım: Etkinlik ücretsiz olarak düzenlenecek ve rezervasyon alınmayacağı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Pelin Yılmaz

5 yıllık deneyimli. Cemiyet hayatı, dizi oyuncuları ve sosyal medya fenomenlerinin gündemini takip eder. Özel röportajlar konusunda yeteneklidir.

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları