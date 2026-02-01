Barış Manço Anma Gecesi 4 Şubat'ta Mabolla Saloon'da

Barış Manço Anma Gecesi Mabolla Saloon'da

Muğla’nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Mabolla Saloon, Anadolu rock müziğinin usta ismi Barış Manço anısına özel bir konser düzenliyor.

Etkinlik Detayları

Tarih: 4 Şubat Çarşamba

Saat: 20.00 — Saat 20.00'de kapıların açılacağı etkinlikte, Barış Manço’nun hafızalara kazınan eserleri müzikseverlerle buluşacak.

Mekan: Mabolla Saloon, Menteşe, Muğla

Muğla’da eğlence hayatının önemli merkezlerinden biri olan Mabolla Saloon, düzenlediği etkinliklerle kentin sosyal yaşamına katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço anısına özel bir konser organize edildi.

Katılım: Etkinlik ücretsiz olarak düzenlenecek ve rezervasyon alınmayacağı bildirildi.

