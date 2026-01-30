BTSO'da Makine Sektörü Zirvesi: Bursa'nın İhracat Gücü ve Dijital Dönüşüm

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen 8. ve 35. Meslek Komiteleri Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı, BTSO Ana Hizmet Binası’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya 700’ü aşkın makine sektör temsilcisi katıldı.

Toplantının ana gündemi

Toplantıda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay konuşarak, makine sektörünün sanayi, üretim ve ihracat odaklı kalkınmanın temel taşı olduğunu vurguladı. Burkay, sektörün yerel ve küresel rekabette stratejik önemini ön plana çıkaran ifadeler kullandı.

Burkay'ın vurguları

Burkay, küresel dönüşüme dikkati çekerek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Yapay zekâ ve dijitalleşme ile birlikte sanayi devriminin çok ötesinde bir dönüşümün içindeyiz. BTSO olarak hedefimiz, bu yıkıcı dönüşümü en az hasarla atlatmak ve Bursa’nın önümüzdeki 50 yılda da küresel gücünü korumasını sağlamaktır."

Makine sektörünün diğer sektörlere etkisine değinen Burkay, dünyadaki makine ihracatıyla ilgili verileri şöyle aktardı: "Bugün dünyadaki toplam makine ihracatının yüzde 60’ını yalnızca 5 ülke gerçekleştiriyor. Bu ülkeler aynı zamanda dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 40’ına sahip. Çünkü makine olmadan üretim olmaz."

Pandemi ve yerli üretim

Burkay, 2020 yılı salgın döneminin üretimin önemini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, "Üretmeyen ülkelerin ne hale geldiğine birebir şahit olduk. Şükürler olsun ki Türkiye olarak çok kısa sürede, maskeden tek kullanımlık sağlık ürünlerine kadar her şeyi kendi imkânlarımızla üretebildik." ifadelerini kullandı ve güçlü sanayi altyapısının önemini vurguladı.

Strateji ve geleceğe bakış

Burkay, küresel sermaye ve teknolojide yaşanan değişime dikkat çekerek, "Sanayi devriminin çok ötesinde, çok daha büyük bir dönüşümün içindeyiz. Bizler BTSO olarak bu yıkıcı dönüşümü en az hasarla atlatmak istiyoruz. Kentimizin ve ülkemizin önümüzdeki 50 yılda da dünyada gücünü devam ettirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Lojistik, fon ve yeni iş modelleri

Toplantıda Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da gündeme geldi. Burkay, bu fonun Türkiye’de bir sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan ilk fon olma özelliğini hatırlatarak, "Dünyada lojistik bitmez. GSYF ile üyelerimizi bir araya getirdik. Fonun mantığı da bu. Bu projenin yenileri de gelecek." şeklinde konuştu.

Veriler: Bursa'nın ihracat gücü

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener sunumunda Bursa’nın makine ihracatındaki konumuna dikkat çekti: "Bursa’nın makine ihracatı, Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı seviyesinde. Bursa, Türkiye’nin makine ihracatının yaklaşık yüzde 12’sini tek başına gerçekleştiriyor."

Şener ayrıca sektörün son 12 yıldaki gelişimine ilişkin şu verileri paylaştı: "2013 yılından bu yana üye sayımız yüzde 121 artmış. İhracatçı firma sayımız yüzde 350 arttı." Şener, yurt dışı alım heyeti ve b2b programlarının sonuçlarına değinerek, "18 ülkede 25 farklı şehirde 38 b2b ve fuar ziyareti gerçekleştirdik. Makine sektörü olarak yaptığımız seyahatin toplamı 20 dünya turuna eşit." diye konuştu.

Komite başkanları ve talepler

Toplantıda komite üyelerinin aktardığı sorunlar ve çözüm önerileri paylaşıldı. Etkinliğe BTSO 8. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Topak, 35. Meslek Komitesi Başkanı Meral Ertürk, BTSO Meclis Üyeleri Cem Bozdağ ve Bülent Şener de katıldı. Bursa OSB Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Hüseyin Durmaz ise sektörün birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir ses haline geldiğini belirtti ve BTSO’nun vizyoner projelere devam edeceğini vurguladı.

Sonuç olarak, toplantı Bursa makine sektörünün stratejik önemini, dijitalleşme ve yapay zekâ kaynaklı dönüşümle başa çıkma kararlılığını ve ihracat odaklı büyüme hedeflerini bir kez daha ortaya koydu.

BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM BURKAY; "SANAYİ DEVRİMİNİN ÖTESİNDE BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜMÜN İÇİNDEYİZ"