Mehmet Çevik'ten Uyuşturucu Uyarısı: 'Ayık Kafayla Sahneye Çıkmak Şart'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ekim 2025'ten bu yana yürüttüğü 'ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu' ve Adli Tıp Kurumu'nda yapılan saç ve kan testleri sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan sanatçı Mehmet Çevik, sahneye çıkarken sağlıklı bir zihinle olmanın en büyük sorumluluk olduğunu vurguladı. Çevik, Bursa'daki sahnesi öncesi ayrıca hayatını kaybeden Fatih Ürek için Allah'tan rahmet diledi.

Sanat camiasının başı sağ olsun

Kendisiyle kadim dost olan Fatih Ürek'in kaybına değinen Çevik, 'Eğlence sektörüne damga vurmuş, Türkiye’nin en sevilen isimlerinden Fatih Ürek’i kaybettik. Tüm meslektaşlarımın başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz. Hayatın ne kadar kısa ve geçici olduğunu bir kez daha gördük' dedi ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

"Bugün varız, yarın yokuz"

Hayatın gelip geçici olduğuna dikkat çeken Çevik, 'Bugün varız, yarın yokuz. Yarın nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Yüce Rabb’im herkese sağlıklı ve güzel bir gelecek nasip etsin' sözleriyle duygularını aktardı.

'Uyuşturucu asla onaylanacak bir şey değil'

Eğlence sektörünün gece hayatı boyutunda birçok riski barındırdığına işaret eden Çevik, gençlere net uyarılar yaptı. Hiçbir zaman madde kullanmadığını belirten sanatçı, 'Genç nesle ve Z kuşağına her zaman şunu söylüyorum; Kullanmayın, içmeyin, bu tarz ortamlarda bulunmayın. Böyle çevrelerle arkadaşlık kurmayın. Uyuşturucu çok kötü bir şey. Hiçbir hayali gerçeğe dönüştürmez, aksine insanı bitirir' dedi.

Yasak ve yasal olmayan davranışların bedeli olacağını da hatırlatan Çevik, 'Eğer bir şey yasaksa ve yasal değilse, cezası neyse çekilir' ifadelerini kullandı.

'Ayık kafayla sahneye çıkmak en büyük sorumluluk'

Sahne disiplinine dair görüşlerini paylaşan Çevik, sanatçının görevini şöyle özetledi: 'Sevenlerimin karşısına ayık kafayla çıkmak benim için çok önemli. Repertuarımı, performansımı ve sahnemi en iyi şekilde sunmak zorundayım. Sağlıklı kafayla sahnede olmak, bir sanatçı için en büyük sorumluluktur.'

Bursa gecesi: Müzik ve samimiyet

Özlüce Meze'de sahne alan Mehmet Çevik, hareketli parçalarla başlayan, duygusal eserlerle devam eden bir programla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Zaman zaman seyircilerle diyalog kuran Çevik'in enerjisi ve samimi tavırları, sahne ile salon arasındaki bağı güçlendirdi; dinleyiciler gece boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Bursa'ya bağlılık: '24 yılımı bu şehre adadım'

Kariyerinin büyük bölümünü Bursa'da geçirdiğini belirten Çevik, kente bağlılığını şu sözlerle anlattı: '24 yılımı bu sektöre ve Bursa’ya adadım. En acemi dönemlerimi de en özel günlerimi de burada yaşadım. Bursa’da çok güçlü hissediyorum. Haftanın altı, bazen yedi günü sahne alıp salonları doldurmak her sanatçıya nasip olmaz.' Bursa seyircisinin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ve hayranlarının desteğinin motivasyon kaynağı olduğunu ekledi.

Ramazan sonrası yeni projeler

Yoğun sahne temposunun 'kulis-ev-sahne' döngüsüyle geçtiğini söyleyen Çevik, Ramazan ayında sahne almayacağını ve bu dönemi yeni projelere ayıracağını bildirdi: 'Ramazan ayında dinleniyorum. Bu süreçte yeni şarkılar üreteceğiz, kayıtlar alacağız. Aranjelerimizi tamamlayıp sosyal medya platformları üzerinden sevenlerimizle buluşturacağız.' Ayrıca 2026 yılına hızlı bir giriş yaptıklarını belirtti.

Konuşmalarını sevenlerine teşekkür ederek tamamlayan Mehmet Çevik, hem toplumsal sorumluluğa hem de sahne disiplini ve sanatçı duruşuna dair net mesajlar verdi.

BURSA GECELERİNDE MEHMET ÇEVİK RÜZGÂRI: SAHNESİ YİNE DOLUP TAŞTI