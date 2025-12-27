DOLAR
Bodrum'da Yılbaşı Coşkusu: Otel Dolulukları %70'e Yaklaşıyor

Bodrum'da yılbaşı öncesi otel dolulukları %70'e yaklaşırken, 31 Aralık'ta Teoman konseri, 260'ı aşkın otel ve artırılan güvenlik önlemleriyle ilçe hareketlendi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 22:41
Bodrum'da Yılbaşı Coşkusu: Otel Dolulukları %70'e Yaklaşıyor

Bodrum'da yılbaşı hareketliliği zirveye ulaştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yılbaşı öncesi hareketlilik en üst seviyeye çıktı. İlçede otel doluluk oranları yüzde 70’e yaklaşırken, otellerden restoranlara, sahillerden meydanlara kadar birçok noktada yılbaşı gecesi için özel eğlence programları hazırlandı.

Etkinlikler ve programlar

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Bodrum’da oteller, özel konserler ve organizasyonlarla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Restoranlar yılbaşına özel menüler ve canlı müzik programları oluştururken, eğlence mekanlarında gece boyunca sürecek etkinlikler planlandı. Cadde ve sokaklar rengarenk süslemelerle donatıldı. Bodrum Belediyesi tarafından ilçe meydanında kurulan yılbaşı dekorları ve ışık gösterileri gece boyunca dikkat çekiyor.

Öne çıkan etkinliklerden biri de 31 Aralık gecesi Belediye Meydanı’nda düzenlenecek Teoman konseri. Konserle birlikte Bodrumlular ve tatilciler yeni yıla meydanda girecek. Meydandaki etkinliklerin yılbaşı gecesine kadar sürmesi planlanıyor.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Artan yoğunluk nedeniyle güvenlik tedbirleri de sıkılaştırıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, ilçe girişlerinde ve kalabalık bölgelerde görev yapacak. Sivil polisler ise yılbaşı gecesi boyunca sahada olacak; ilçede 24 saat esasına göre güvenlik sağlanacak.

Konaklama ve fiyatlar

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum’un yılın en hareketli dönemlerinden birini yaşadığını belirtti. Dengiz, 260’ın üzerinde otelin yılbaşı için hazır olduğunu ifade etti. Yılbaşı döneminde kişi başı günlük konaklama fiyatlarının 2 bin TL ile 3 bin TL arasında değiştiğini kaydeden Dengiz, hava yoluyla gelmeyi düşünenlerin erken rezervasyon yapması gerektiğine dikkat çekti ve son dakikaya kalınmaması uyarısında bulundu.

Ulaşım ve beklentiler

TÜRSAB Bodrum Başkanı Enver Kantarmış da yılbaşı öncesinde talebin her geçen gün arttığını söyledi. Kantarmış, belediyenin hazırlıklara erken başlamasının kentteki hareketliliği olumlu etkilediğini, meydanlarda vatandaşların ve ziyaretçilerin fotoğraf çektiğini ve bunun Bodrum’a ayrı bir canlılık kattığını vurguladı. Yurt dışı uçuş sayılarında artış yaşanıyor; yılbaşı ile birlikte haftalık uçuş sayısı 5-6’ya çıktı ve aktarmalı olarak Bodrum’a gelen yabancı turistler de bulunuyor.

Meydan stantları ve esnaf beklentisi

Bodrum Meydanı’nda kurulan yılbaşı stantları yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar stantlarda yeme içme ürünlerinin yanı sıra takı ve aksesuar gibi ürünlere ilgi gösteriyor. Stant sahipleri, yoğunluğun şimdiden başladığını ve yılbaşına kadar ilginin artmasını beklediklerini belirtti.

Sonuç: Bodrum, otel dolulukları, zengin etkinlik programları ve artırılan güvenlik önlemleriyle yılbaşına hazır. 31 Aralık'taki Teoman konseri ve meydandaki etkinlikler, ilçeyi yeni yıla canlı bir atmosferde taşıyacak.

