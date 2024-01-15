Bülent Ersoy'dan zehir zemberek Zeki Müren iddiası

Bülent Ersoy'un Zeki Müren ile ilgili söyledikleri gündeme bomba gibi düştü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜLENT ERSOY'DAN ZEKİ MÜREN İTİRAFI

Bülent Ersoy YouTube platformunda yayınlanan programda Zeki Müren ile ilgili kıskançlık iddialarında bulundu, Ersoy'un açıklamaları sosyal medyaya bomba gibi düştü. Bülent Ersoy Zeki Müren ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş. Sonra siz bunu benden çaldınız diyerek insanları şikayet etmiş. Benim mücevherlerim çalınmıştı, o yüzden karakolda karşılaştık. İçerideki odadan inleme sesleri duyunca ne oldu dedim. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. O acımasız biriydi. Bunu kimse bilmiyor ama beni kıskançlığından öldü. 36 tane hap kullanıyordu normalde ama öldüğü zaman hiç ilaçlarını almamış. Bülent Ersoy'un iddialarından sonra Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner de önemli açıklamalarda bulundu ve Bülent Ersoy'un adını bile anmadı. Bülent Ersoy'un bugüne kadar övgü dolu açıklamalar yaptığını ama şimdi böyle konuşma sebebinin Parla projesi olduğunu söyledi. Özlem Güner dayısının yattığı yerden ortalığı yıktığı için asıl kıskançlık yapanın Bülent Ersoy olduğunu, birlikte fotoğrafları çıkıp aralarında ilişki var gibi söylendiğine karşı çıktığını ve senede üç kere mecburen bir araya geldiklerini söyledi.





İki kere Altın Kelebek töreninde bir araya geldiklerini söyleyen Güner, basın isteğiyle bir arada olduklarını söyledi ve dudak dudağa çıkan fotoğrafları ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Özlem Güner konu ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Kendisi iyi niyetliydi belki de ama iyi dosta yapılacak çok nezaketsiz hareketti. Dayıma söylemeden kendi doğum gününde, dayımı onur konuğu olarak çağırdı. Aynı gece o kişiye de getirip öpüşme fotoğrafı tuzağını kurdular. O fotoğraf ona büyük bir avantaj kazandırdı, araları iyiymiş gibi durdu. Bırakın arkadaş olmayı bir arada oldukları bile görülen şey değildi. Zeki dayım onu hiçbir zaman hayatına almadı, o iyi kalpli insanları seviyordu.' Özlem Güner çalışanlarını falakaya yatırma iddiaları ile ilgili de konuştu ve beraber masada oturup konuştuklarının ses kaydında olduğunu, Bülent Ersoy'un sahnede kalp krizi geçirip hayatını kaybeden saz ustası Şükrü Tunar ile ilgili de Zeki Müren bilerek yaptı iddialarına değindi ve dayısının saz sanatçısını çok sevdiğini, onları çok ayrı tuttuğunu ve olayı farklı yerlere getirmeye çalıştıklarını söyledi. Özlem Güner Safiye Soyman'ın Bursa'daki evlerine gelip Zeki Müren'i göklere çıkardığını, neyin ne olduğunu bildiğini ama cesaretsiz olduğu için sessiz kaldığını söyledi.