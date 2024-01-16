Çocuklar Duymasın'ın Hüseyin'inin son hali sosyal medyanın diline düştü
Alpaslan Özmol, yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran efsane dizilerden Çocuklar Duymasın'da Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ile birlikte rol almış ve dizide canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle herkesin sevgilisi olmuştu. Özmol, son günlerde yeni imajıyla gündem olurken ünlü ismin son hali yorum yağmuruna tutuldu.
Bir dönem ekranlarda izlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın adlı dizide 'Çaylar' repliği ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol, şimdilerde yeni imajıyla gündeme geldi.
En son ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osmanlı'da 'Gürbüz Alp' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, uzun saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Özmol'un son halin yapılan yorumların arasında; 'Hiç değişmemiş', 'Yeni saçları yakışmış', 'Tıpkı Gonca Vuslateri'ye benzemiş' şeklinde ifadeler yer aldı.