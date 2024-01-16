Çocuklar Duymasın'ın Hüseyin'inin son hali sosyal medyanın diline düştü

Alpaslan Özmol, yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran efsane dizilerden Çocuklar Duymasın'da Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ile birlikte rol almış ve dizide canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle herkesin sevgilisi olmuştu. Özmol, son günlerde yeni imajıyla gündem olurken ünlü ismin son hali yorum yağmuruna tutuldu.

Çocuklar Duymasın'ın Hüseyin'inin son hali sosyal medyanın diline düştü
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Bir dönem ekranlarda izlenme rekorları kıran Çocuklar Duymasın adlı dizide 'Çaylar' repliği ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol, şimdilerde yeni imajıyla gündeme geldi.

Çocuklar Duymasın'ın Hüseyin'i Alpaslan Özmol'un son hali

En son ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osmanlı'da 'Gürbüz Alp' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, uzun saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. 

Çocuklar Duymasın'ın Hüseyin'i Alpaslan Özmol'un son hali

Özmol'un son halin yapılan yorumların arasında; 'Hiç değişmemiş', 'Yeni saçları yakışmış', 'Tıpkı Gonca Vuslateri'ye benzemiş' şeklinde ifadeler yer aldı.

Çocuklar Duymasın'ın Hüseyin'i Alpaslan Özmol'un son hali

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