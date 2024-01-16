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Çocuklar Duymasın'ın Hüseyin'inin son hali sosyal medyanın diline düştü

Çocuklar Duymasın'ın Hüseyin'inin son hali sosyal medyanın diline düştü Alpaslan Özmol, yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran efsane dizilerden Çocuklar Duymasın'da Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ile birlikte rol almış ve dizide canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle herkesin sevgilisi olmuştu. Özmol, son günlerde yeni imajıyla gündem olurken ünlü ismin son hali yorum yağmuruna tutuldu.