Dilan Polat'ın en güvendiği isim itirafçı oldu: Polat ailesini böyle sattı!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı tarafından "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçları ele alınarak soruşturma başlatılırken Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 14 kişiyle beraber gözaltına alındı.





Polat ailesinin soruşturmasında en kritik isim olurken muhasebe işlerine bakan ve avukatlık yapan Ahmet Gün, 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün ise verdiği ifadelerde pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek savcıya ifadesi 3 saat sürdü. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat'ın örgüt içindeki yerlerinden bahsettiği bilgisi verildi.