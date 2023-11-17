Dilan Polat'ın en güvendiği isim itirafçı oldu: Polat ailesini böyle sattı!

Kara para aklama suçundan gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat ifadeleri alınırken çiftin mali müşaviri ve Ahmet Gün pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini açıkladı. Bunun üzerine gözaltında olan isimler hakkında bilinmeyenleri duyurdu.

Dilan Polat'ın en güvendiği isim itirafçı oldu: Polat ailesini böyle sattı!
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı tarafından "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçları ele alınarak soruşturma başlatılırken Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 14 kişiyle beraber gözaltına alındı.

avukat ahmet gün

Polat ailesinin soruşturmasında en kritik isim olurken muhasebe işlerine bakan ve avukatlık yapan Ahmet Gün, 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün ise verdiği ifadelerde pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek savcıya ifadesi 3 saat sürdü. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat'ın örgüt içindeki yerlerinden bahsettiği bilgisi verildi.

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