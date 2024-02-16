Engin Akyürek’in Kırmızı Şalvarlı Tarzı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Engin Akyürek'in Kırmızı Şalvarlı Tarzı Sosyal Medyayı Salladı!

Ünlü oyuncu Engin Akyürek'in kıyafet seçimi sosyal medyayı ikiye böldü. Bir markanın etkinliğine katılan Akyürek kırmızı gömlek ve kırmızı şalvar kombiniyle ilgi odağı oldu. Adım Farah dizisinde Tahir karakterine hayat veren Engin Akyürek dizinin bitmesinin ardından bir markanın tanıtımında görüntülendi. Akyürek'in kıyafet tercihi hayranlarından tepki aldı.

Takipçileri Kırmızı Şalvara Yorum Yağdırdı

Kırmızı gömlek ve kırmızı şalvarla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun tarzı, bazı takipçileri tarafından övülürken bazı takipçileri tarafından eleştirildi.

"KEŞKE BÖYLE GİYMESEN"

Sosyal medyada; 'Seni çok seviyoruz ama bu kıyafet hiç yakışmamış', 'Engin Bey acilen stil danışmanınızı değiştirin', 'Lütfen eski tarzınıza geri dönün', 'Sence olmuş mu?', 'Düğün gecesi pijaması gibi' gibi yorumlar yapıldı.

"AŞK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR"

Engin Akyürek uzun zamandır aşka yelken açmamıştı. Yıllarca hayatında kimse olmayan Engin Akyürek, aşkla ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirmişti: "Aşk beklediğimiz yerde değil, gizli bir yerde saklı. Hayatımızın odak noktası gibi. Aşık olduğumuzda her şey altüst oluyor. Sıkıcı giden her şey aniden güzelleşiyor."