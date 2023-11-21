Fenomen Eylül Öztürk sessizliğini bozdu: 'Zaman her şeyi gösterir'

Eylül Öztürk, ABD'ye 5 milyon dolarla gittikleri ve peşin olarak 11 ev satın aldıkları iddialarıyla ilgili sessizliklerini bozdu.

Show Haber'de çıkan haberlerde, çiftin 5 milyon dolarla ABD'ye gitmesi ve ülkeden para kaçırması iddiaları yer aldı. Bir muhabir, çiftin Amerika'ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiasını ortaya attı ve aldıkları 11 daireyi akrabalarının üzerine geçirdiklerini iddia etti.

Eylül Öztürk, bu iddialara karşı Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Ben ne desem boş, herkes zaten kendi bildiğini okuyor" dedi. Eleştiriye yanıt veren Öztürk, medyanın daha önce başka fenomenlerle ilgili benzer iddialarda bulunduğunu ve bu tür haberlere inanmanın mantıksız olduğunu belirtti. Ayrıca, "Zaman her şeyi gösterir" diyerek, iddialara karşı sessiz kalmayı tercih etti.