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Friends'in Chandler'ı Matthew Perry'nin ani ölümü tüm dünyayı mahvetti

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Friends'in Chandler'ı Matthew Perry'nin ani ölümü tüm dünyayı mahvetti
Friends dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun ölümü sevenlerini sarstı! Tüm detaylar haberimizde.

Senelerin sevilen dizisi Friends'in başrollerinden Matthew Perry'nin ani ölümü herkesi şoke etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MATTHEW PERRY'NİN ANİ ÖLÜMÜ

1994 senesinde 10 sezon olarak yayınlanan ve günümüzde bile takip edilen Friends dizisinin başrol oyuncularından 54 yaşındaki Matthew Perry evindeki jakuzide ölü bulundu. Yapılan haberlere göre usta oyuncunun ölüm sebebinin boğulma olduğu düşünülüyor. Uyuşturucu madde ve alkol tedavisi gören oyuncunun evinde yapılan incelemelerde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

matthew perry evinde ölü bulundu

 22 Eylül 1994 ve 6 Mayıs 2004 tarihlerinde NBCkanalında yayınlanan dizide Manhattan'da yaşayan arkadaşların hayatını anlatıyor. Dizinin yapımcıları Kevin S. Bright, Marta Kauffman ve David Crane. dizinn ilk tasarımları Insomnia Cafe'de 1993 senesinin Kasım Aralık aylarında hazırlandı. Fkir sunulduktan sonra NBC kanalına gösterildi ve dizinin adı son görüşlerin ardından Friends olarak kararlaştırıldı. Dizi Kaliforniya'da bulunan Warner Bros. Stüdyolarında çekildi. Bütün sezonlarında reyting rekorları kıran dizi her zaman listenin ilk 10'unda yer aldı. 6 Mayıs 2004 tarihinde final bölümü yayınlandı ve 52.5 milyon izleyiciyle 200'lerin en çok izlenen dizi bölümü olarak tarihe geçti. 

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