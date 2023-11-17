Icardi eşi Wanda Nara ile yeniden evleniyor

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, verdiği röportajda eşinin kendisine yeniden evlilik teklif ettiğini duyurdu. Nara, Gente dergisine yaptığı açıklamada, "Birlikte geçirdiğimiz onca yılın ardından Mauro bana evlenme teklif etti! 27 Mayıs 2014'te birbirimize sonsuz aşk sözü vermiştik. Teklif çok yeni, henüz hiçbir şeyi planlamadık ama teklif almak güzeldi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...





ARJANTİNLİ FUTBOLCU MAURO ICARDİ WANDA NARA YENİDEN EVLENİYOR

Wanda Nara ayrıca, sağlık durumu hakkında da konuştu. Hastalığını açıkladıktan sonra destek gördüğünü belirten Nara, "Hastalığımı artık herkes biliyor. Şimdilik iyiyim, tek parçayım. Bazen doğanın bilge olduğunu ve bu hastalıkla ailemden başka birinin değil de benim yüzleşmek zorunda kalmamın bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Kibirli görünmek ya da üstesinden gelmişim gibi davranmak istemiyorum. Başlangıçta öyle bir darbe aldım ki sanki felç oldum. Klinikten döndüğümde ve hastalığımı öğrendiğimde dört gün boyunca odamda kilitli kaldım, dışarı çıkamadım" şeklinde konuştu.

Nara, eşinin bu zorlu süreçte kendisine en çok destek olan kişi olduğunu vurgulayarak, "Odamdan çıkmak istemiyordum. Sadece Mauro bana yemek getirmek için içeri girdi. Her şeyi benden önce fark edip ona göre davranıyordu. Benimle ilgilendi, beni korudu ve aynı zamanda bana doktora kadar eşlik ederken çocukların günlük rutiniyle de ilgilendi. Beni en çok destekleyen kişi oydu ve hala da öyle" dedi.





Bu gelişmeler, Galatasaray taraftarları arasında büyük ilgi uyandırırken, Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın özel hayatına dair duyurulan bu haberler, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Arjantinli futbolcunun kendisine yeniden evlilik teklif ettiğini açıkladı. Nara, Gente dergisine verdiği röportajda, "Birlikte geçirdiğimiz onca yılın ardından Mauro bana evlenme teklif etti! 27 Mayıs 2014'te birbirimize sonsuz aşk sözü vermiştik. Teklif çok yeni, henüz hiçbir şeyi planlamadık ama teklif almak güzeldi. Arjantin'de mi evleniriz, hiçbir fikrim yok. Yemin ederim oturup bunu organize edecek zamanımız bile olmadı ama tüm sevdiklerimiz Arjantin'de. Bu yüzden eğer bu hayali gerçekleştirmeyi başarırsak Arjantin'de olacağını varsayıyorum" şeklinde konuştu. Nara, 23 Aralık'a kadar Roma - İstanbul rutinini sürdüreceğini ve Noel'i Avrupa'da geçireceklerini belirtti.

Icardi ve Nara çifti, 2014 yılında evlenmiş ve iki kız çocukları bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl çıkan boşanma iddialarına rağmen, resmi bir ayrılık gerçekleşmemişti. Bu evlilik teklifiyle çiftin ilişkisinin yeni bir evreye girmesi bekleniyor. Wanda Nara, önceki evliliğinden Maxi Lopez ile üç çocuğu olduğunu da hatırlattı.

Bu gelişmeler, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın özel hayatına dair merak uyandırdı. Futbol camiasında ve sosyal medyada geniş bir yankı bulan bu evlilik teklifi, çiftin takipçileri arasında heyecan ve ilgi uyandırdı. İkinci kez evlenme kararı, çiftin birbirlerine duydukları aşkı ve bağlılığı bir kez daha vurguluyor.

Wanda Nara, evlilik teklifini duyururken, 27 Mayıs 2014 tarihinde birbirlerine sonsuz aşk sözleri verdikleri unutulmaz anı hatırlattı. O günden bu yana birlikte geçirdikleri zaman içerisinde yaşadıkları deneyimleri vurgulayan Nara, Icardi'nin teklifinin kendisi için anlamlı ve duygusal bir sürpriz olduğunu belirtti.

Ancak Nara, henüz bu güzel teklife dair detaylı bir planlama yapmadıklarını ve gelecekteki adımları belirleme aşamasında olduklarını ekledi. Heyecan verici bir sürecin başlangıcında olduklarını belirten Nara, evlilik teklifi almanın her zaman güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, bu özel anın kendileri için unutulmaz olduğunu ifade etti.

Bu duygusal paylaşım, Galatasaray taraftarları ve futbolseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Çiftin birbirlerine duydukları sevgi ve bağlılığın, sadece saha içinde değil, özel hayatlarında da güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteren bu olay, spor camiasında ve medyada geniş yankı buldu. İki sevgilinin bir kez daha hayatlarını birleştirmeye hazırlandığı bu süreç, futbolseverlerin ve sevenlerin merakla beklediği bir döneme işaret ediyor.