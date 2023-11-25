Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü

Sosyal medyadaki bir paylaşımla başlayan iddialar, kısa sürede yayıldı. Paylaşımda, "Selana aldatıldın haber doğru" yazıyordu. İddianın sahibi hesap, "Söyleyeceklerine inanma, sete gidiyorum diyerek aldatmış doğru" açıklamasını yaptı.

Bu iddialar, çiftin hayranlarını şoke etti. İkilinin evliliğinde sorun yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu. Çift cephesinden 2. Sayfa'ya yapılan açıklamada ise söylentilerin gerçeği yansıtmadığı, ilişkilerinde ise herhangi bir problemin söz konusu olmadığı söylendi.