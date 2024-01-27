Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen 'in önce dizide canlandırdığı karakteri sonrada kendisi hastaneye kaldırıldı! İşte detayları

Settar Tanrıöğen Beyin Kanaması Nedeniyle Ameliyat Oldu

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin sevilen karakteri Abdullah rolündeki Settar Tanrıöğen, dün gece beyin kanaması geçirerek acil olarak ameliyata alındı. 61 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve bir hafta istirahat edeceği bildirildi.

Settar Tanrıöğen, son zamanlarda halsizlik, denge kaybı ve hafıza güçlüğü gibi problemler yaşamaktaydı. Yaptığı sıkı diyet nedeniyle vücudunun tuz oranı düşen oyuncunun rahatsızlığı, geçtiğimiz hafta şiddetlenmişti. Durumu kötüleşen Tanrıöğen, Taksim Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde, beynindeki bir damarın kanadığı tespit edildi. Tanrıöğen, hemen Ataşehir Acıbadem Hastanesi'ne nakledildi. Dün gece saat 01.00’de ameliyata alınan oyuncunun operasyonu 2 saat sürdü. Sabah uyandığında kendisini iyi hissettiğini söyleyen Tanrıöğen’in, doktorların tavsiyesi üzerine bir hafta dinleneceği öğrenildi.

Dizide de Kalp Krizi Geçirmişti

Tanrıöğen, başrolünü paylaştığı “Kızılcık Şerbeti” dizisinin son bölümünde de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Dizinin yapımcısı Gold Film, oyuncunun sağlığına çok önem verdiğini ve haftada sadece 3 gün çalıştırdığını belirtti. Tanrıöğen’in diğer günlerde de tiyatro sahnesinde yer aldığı ifade edildi.