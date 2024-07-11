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Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığı sosyal medyada duyuruldu

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, boşanma kararı aldı. Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılığı duyurdu ve Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 11.07.2024 01:06
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 01:06
Mauro Icardi ve Wanda Nara ayrılığı sosyal medyada duyuruldu

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın boşanma iddiaları uzun süredir gündemdeydi. Beklenen açıklama, Wanda Nara'nın sosyal medya hesabından geldi. Nara, ayrılık kararını duyurdu ve Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi bıraktı. İşte detaylar...

BOŞANMA İDDİALARI GÜÇLENDİ

Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasındaki ayrılık iddiaları, son günlerde medyanın gündeminden düşmüyordu. Wanda Nara'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu iddialar güçlendi. Nara, yaptığı açıklamada, "Televizyonda veya internetteki gerçek olmayan şeyleri görmem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası," ifadelerine yer verdi.

WANDA NARA'DAN AÇIKLAMA

Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ayrılık kararını şu sözlerle duyurdu: "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkürler."

galatasaray

MAURO ICARDI'Yİ TAKİP ETMEYİ BIRAKTI

Wanda Nara'nın bu açıklamasının ardından dikkat çeken bir diğer detay, Nara'nın Instagram'da Icardi'yi takip etmeyi bırakmış olması. Bu hareket, ayrılık iddialarının daha da güçlenmesine neden oldu. Nara'nın bu kararı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Wanda Nara, ayrılık kararını açıklarken, Mauro Icardi ile aile olmaktan vazgeçmeyeceklerini de belirtti. Çocuklarının her zaman önceliği olduğunu vurgulayan Nara, "Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü," dedi.

Wanda Nara'nın bu açıklaması, sosyal medyada büyük yankı buldu. Hayranları ve takipçileri, çiftin ayrılık kararına üzüntüyle yaklaştı. Birçok kişi, Nara'nın açıklamasına destek mesajları yazarken, çiftin bu zor süreçte güçlü kalmaları dileğinde bulundu.

Galatasaray taraftarı da bu haberi üzüntüyle karşıladı. Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanmıştı. Taraftarlar, sosyal medyada Icardi'ye destek mesajları yağdırdı ve bu zor dönemde onun yanında olduklarını belirtti.

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