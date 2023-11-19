Nebahat Çehre'den alkışlanacak hareket! 10 milyon liralık teklifi reddetti: Sebebini duyan takdir etti

Türk sinemasının usta oyuncularından Nebahat Çehre, bir inşaat firmasının kendisine iletilen 10 milyon Türk Lirası nakit para ve bir ev teklifini kabul etmedi. Posta gazetesinin haberine göre, 79 yaşında olan Çehre'ye 2024 yılında satışa sunulacak evlerin reklam yüzü olma teklifi yapıldı. Ancak deneyimli oyuncu, gelen teklifi geri çevirdi.

Çehre'nin bu kararının arkasındaki nedenleri açıklarken "Yaşadığımız son deprem felaketinde yüzlerce ev, binlerce insana mezar oldu. Ya benim reklamında yer aldığım evler de yıkılırsa. Kahrolurum. Her şey para değil" şeklinde konuştu.

10 MİLYONU REDDETTİ





Nebahat Çehre, 15 Mart 1945'te Samsun ilinde doğdu. Dört çocuklu bir ailenin tek kızı olan Çehre, beş yaşında ailesiyle İstanbul'a taşındı. 15 yaşında "Türkiye Güzeli" olan Çehre, fotomodellik ve mankenlik kariyerine başlamadan önce 1961 senesinde "Yaban Gülüm" isimli filmle sinemaya girdi.

Kariyerine Yılmaz Güney ile tanışarak devam eden Çehre, birçok projede rol aldı. İlk evliliğini Yılmaz Güney ile yapan oyuncu, daha sonra ekranlardan uzak kalsa da sonraki dönemlerde televizyon dizilerinde yer almaya başladı. "Büklüm Büklüm" isimli şarkısıyla da bilinen Nebahat Çehre, kariyerinde önemli projelere imza atmış bir sanatçı.

ROL ALDIĞI PROJELER

- 1985: "Kahreden Gençlik" - Aynur

- 1986: "Güneşteki Leke"

- 1987: "Eski Sevdalar Gibi"

- 1988: "Kimlik", "Yaşamak"

- 1992: "Yedikuleli Mihriban"

- 2001: "Yeni Hayat" - Asya Zeren

- 2002: "Kardelen", "Gülüm", "Zalim"

- 2004-2006: "Haziran Gecesi" - Kumru Aydın

- 2006: "Candan Öte" - Nihan Özüm, "Dün Gece Bir Rüya Gördüm"

- 2008-2010: "Aşk-ı Memnu" - Firdevs Yöreoğlu

- 2011-2012: "Muhteşem Yüzyıl" - Ayşe Hafsa Sultan

- 2013: "A.Ş.K" - Neslihan Vural

- 2014: "Kara Para Aşk" - Zerrin Denizer

- 2015: "Kanlı Ocak" - Anneanne