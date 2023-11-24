Sakla Beni’nin Naz’ı Asude Kalebek kimdir?

Asude Kalebek: Sakla Beni’nin Naz’ı

Asude Kalebek, Star TV’nin yeni dizisi Sakla Beni’de Naz karakterini canlandıran genç ve yetenekli bir oyuncudur. Kalebek, 18 Haziran 1999’da Adana’da doğmuştur. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimine devam etmektedir. Kalebek, oyunculuk kariyerine 2021 yılında Netflix’in Türk yapımı dizisi Kulüp’te başlamıştır. Dizide Raşel Aseo adlı başrol karakterini oynamıştır. Kalebek, Sakla Beni dizisinde ise Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel ile başrolü paylaşmaktadır. Dizide Naz, Mete ve İncila arasındaki aşk üçgeninin içinde yer almaktadır.

Asude Kalebek’in Oyunculuk Serüveni

Kalebek, ilk dizi projesi olarak 2021 yılında Netflix’in Türk yapımı dizilerinden biri olan Kulüp’te rol almıştır. Dizide Raşel Aseo adlı başrol karakterini canlandırmıştır. Kalebek, dizideki rolü için çok çalıştığını ve Raşel karakterini kendine yakın bulduğunu ifade etmiştir. Kalebek, dizideki performansıyla izleyicilerden ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar almıştır.

Kalebek, ikinci dizi projesi olarak 2023 yılında Star TV’nin yeni dizisi Sakla Beni’de rol almaktadır. Dizide Naz adlı başrol karakterini canlandırmaktadır. Mete ve İncila arasındaki aşk üçgeninin içinde yer alan Naz, Mete ile çocukluk aşkıdır. Çocukluğundan beri tek hayali onunla evlenip yurt dışında yaşamaktır. Kalebek, dizideki rolü için çok heyecanlı olduğunu ve Naz karakterinin kendisine yeni bir deneyim kazandıracağını söylemiştir. Kalebek, dizide Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel ile başrolü paylaşmaktadır.