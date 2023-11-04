Şarkıcı Doğuş'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü

Şarkıcı Doğuş'un gizli aşkı televizyonlara yansıtıldı. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında gündeme gelen iddialar üzerine Doğuş'la dini nikahlı ifadeleri kullanılarak şaşırttı.

Şarkıcı Doğuş'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü
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Hafta içi her gün ekranlarda yer alan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılım sağlayan fenomen sevgilisi Mahir Düz tarafından 15 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Esra Çömelek’in açıklamaları damga vurdu.

doğuş

Evli ve ünlü isimle beraber olduğunu açıklayan Çömelek, o ismi canlı yayında açıklamasıyla şok etti. Fenomen Mahir'in bana karşı elindeki kozu şarkıcı Doğuş'la dini nikahlı olduğunu belirtti. Esra Çömelek, Doğuş’un da kendisini ‘eşimden boşanacağım’ ifadelerini kullanarak kandırdığını, boşanmak için Azeri eşinin Doğuş’tan 1 milyon dolar isteğinde bulunduğunu belirtti.

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