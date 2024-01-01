Sinema dünyası karıştı! Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a olay sözler: Okuyanlar inanamadı

SİNEMADA İNTİHAL TARTIŞMASI ALEVLENDİ…

Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasında yıllardır devam eden "intihal" tartışması yeniden alevlendi. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan hakkında şok edici açıklamalarda bulundu.





Habertürk’teki bir canlı yayında konuşan Demirkubuz, “çalıntı senaryo” iddiaları ile ilgili olarak açtı ağzını yumdu gözünü….

Demirkubuz, “Ülkenin dünya çapındaki tek yönetmenin bu durumlara düşmüş olması utanç verici. Bunu neden yaptı bilmiyorum. 15 yıl sonra neden böyle bir şey yaptı, anlamıyorum. Benim tanıdığım Nuri Bilge’yle ilgili arkasında mutlaka bir hesap vardır” dedi.

"ADİLİK YAPMASIN"

Ceylanın konu üzerine "Yıllar sonra yaptığı bir söyleşide 'Üç Mayısmun' filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Bilmiyorum. Evet, aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim" demesi olaylı oldu. Ceylanın bu sözleri üzerine de söz hakkı doğan Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan’a “Üç Mayısmun'u izlemedim. İma mima falan demiş. Adilik yapmasın. Çünkü ben ima etmem, bir şey varsa çat çat söylerim” dedi. Bu sözler üzerine de herkes buz kesti. İkili arasında süren tartışma ise bu konuşmaların ardından iyiden iyiye alevlendi.