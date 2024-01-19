Tuğba Ekinci, estetikli erkek ünlülere verdi veriştirdi

Tuğba Ekinci'nin, Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in estetik operasyonlarına dair yaptığı çarpıcı yorumlar, sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş bir yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcı, Nişantaşı'nda soğuk bir günün ardından köpeğiyle birlikte görüntülendiği anlarda, estetik müdahaleler konusundaki çarpıcı görüşlerini dile getirdi.

Öncelikle, Ekinci'nin estetik eleştirilerine odaklanmadan önce, Gökhan Özen ve Rafet El Roman'ın yüzlerindeki değişikliklerle gündeme gelmiş olmaları dikkat çekici. Magazin dünyasının ilgi odağı haline gelen bu ünlü isimler, estetik operasyonlarıyla adlarından sıkça söz ettiriyorlar. Tuğba Ekinci'nin bu konuda dile getirdiği yorumlar, her iki sanatçının da estetik süreçlerine dair tartışmaları daha da körüklüyor.

Tuğba Ekinci'nin yaptığı yorumlar arasında, "Sanki bir doktor hatası... Bir doktor çağırıp katletmiş. Erkeğe yakışmayacak şeyler. Karizmatik değil. Karizmaları çöp olmuş. Kadın hayranları var, ne diyorlar acaba?" ifadeleri, eleştiri dozunu yükseltiyor. Ekinci'nin, Gökhan Özen'in sağlık gerekçesiyle estetik operasyon geçirdiği açıklamasına karşılık olarak sarf ettiği, "Erkek dediğin çizgili, kadın pürüzsüz olur. O ne öyle yumurta gibi, öyle erkek mi olur?" sözleri, magazin dünyasında geniş bir tartışma yaratmış durumda.





Rafet El Roman'ın estetik operasyonu sonrasında hissettiği pişmanlık ve açıklamaları da haberin önemli bir parçasını oluşturuyor. Şarkıcının, "Arkadaşlar botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım, bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım, ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu" şeklindeki ifadeleri, estetik müdahalelerin etkilerine dair düşündürücü bir bakış açısı sunuyor.

Gökhan Özen'in ödül törenindeki görüntülerinin ardından sosyal medyanın gündemine oturması ve estetik iddialarına karşı yaptığı video paylaşımı da, haberin ilgi çeken detayları arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcının, gözünden operasyon geçirdiğini söyleyerek estetik iddialarını reddetmesi, magazin dünyasında daha da karmaşık bir hale gelebilecek bu konudaki spekülasyonları artırıyor.





Tuğba Ekinci'nin estetik operasyonlara dair sert eleştirileri, Gökhan Özen ve Rafet El Roman'ın gündemdeki yerini pekiştirirken, sosyal medya ve magazin dünyasında bu konuya dair daha fazla spekülasyon ve tartışma bekleniyor.



