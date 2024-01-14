Ünlü oyuncu yatak odası itirafıyla ağızları açık bıraktı! Ona asla hayır diyemezmiş!

Nilperi Şahinkaya, Melis İşten'in youtube programında kurduğu cümlelerle dikkatleri üzerine çekti! Kelepçeye hayır demezmiş! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu yatak odası itirafıyla ağızları açık bıraktı! Ona asla hayır diyemezmiş!
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Türkiye'nin sevilen oyuncularından Nilperi Şahinkaya, kızıl saçları ve kıvırcık bukleleriyle tanınan bir isim olarak dikkat çekiyor. Son olarak Melis İşten'in YouTube programına konuk olan Şahinkaya, samimiyeti ve çarpıcı açıklamalarıyla izleyicileri büyüledi.

Programda ülkenin ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda arkaik müdahalelere maruz kaldığını düşündüğünü belirten Şahinkaya, özellikle "Yatakta kelepçeye hayır demem" düşüncesini paylaşarak gülümsemelere neden oldu. Oyuncu, her röportajında ve açıklamasında sergilediği samimiyetiyle tanınıyor.

nilperi şahinkaya kelepçe

Sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşımlarda bulunan Şahinkaya, son olarak Bestyle Magazine dergisinin kapağında yer aldı. Programın konuğu olarak katıldığı Melis İşten'in Zaten Şov programında gösterdiği samimiyet ve güzellikle bir kez daha dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun programdaki çıkışları, sosyal medyada ve hayranları arasında büyük ilgi gördü. Ayrıca Bestyle Magazine için verdiği pozlar da saç rengi ve tarzıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Nilperi Şahinkaya'nın sözleri, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda toplumsal konulardaki düşünceleriyle de dikkat çekiyor. Son röportajı, izleyicilere hem eğlenceli anlar yaşatırken hem de düşündürücü mesajlar verirken, ünlü oyuncunun takipçilerini bir kez daha etkilemeyi başardı.

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