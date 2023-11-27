Ünlü sunucu Özlem Yıldız artık emekli! EYT'li isim aylık maaşını ilk kez açıkladı

Son günlerde gündemde sıkça konuşulan ve birçok insanın merakla beklediği bir kararı açıklamak üzere ünlü sunucu Özlem Yıldız, erken emeklilik hakkını kullanarak emekli oldu. Ancak sadece emekli olmakla kalmayıp, aynı zamanda aldığı emekli maaşını da kamuya duyuran Yıldız, bu önemli adımıyla ilgi odağı oldu.

Yıldız'ın emekli maaşı hakkında bilgi verdiği açıklamasında, biriktirip harcamadığına vurgu yaparak, finansal tercihleriyle ilgili içten açıklamalarda bulundu. Görünüşe göre ünlü sunucu, maddi konularda titiz bir tutum sergileyerek emeklilik dönemine hazırlanmış.

Bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalanan Özlem Yıldız, konuyla ilgili soruları yanıtlarken, özellikle indirimleri takip edip etmediği konusunda yöneltilen bir soruya ilginç bir cevap verdi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Yıldız, "Takip ediyorum. Para kazanan insanlar indirimi takip eder. Parayı daha çok makyaj ve temizlik ürünlerine, yani bakım kremlerine harcıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sözleriyle maddi konulardaki bilinçli tavrını ortaya koyan Özlem Yıldız, emeklilik sonrası hayatında nasıl bir yol izleyeceği konusundaki merakları da artırdı. Hem finansal tercihleri hem de kişisel alışkanlıklarıyla dikkat çeken ünlü sunucunun emeklilik sonrası projeleri ve yaşam tarzı, kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.





Ünlü sunucu, uzun yıllardır medya sektöründe kariyer yapmasına rağmen, genel olarak lüks bir yaşantı sürdüğüne dair kamuoyunun algısına meydan okuyarak, gerçek durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. EYT (Erken Emeklilik) kapsamında emekli olduğunu belirten sunucu, bu durumun kendisine şans getirdiğini dile getirdi. Özellikle, aylık 12 bin TL'lik emekli maaşı almasıyla ilgili detayları paylaşan sunucu, bu geliri harcamak yerine biriktirdiğini ifade etti. 25 yıllık emeğinin bir sonucu olarak gördüğü emekli maaşını, sevdiklerine hediyeler almak dışında harcamadığını vurgulayan sunucu, maddi durumuyla ilgili bilinçli bir tutum sergilediğini belirtti. Ayrıca, maaşın kazanç sürecini ve kazanmanın değerini oğluna anlatarak, parasını harcarken dikkatli olduklarını söyledi.

Bu açıklamalarıyla finansal yönetimi ve maddi tercihleri hakkında içten bir bakış sunan ünlü sunucu, aslında paranın nasıl kazanıldığının önemine vurgu yaptı. Oğluna maddi konularda bilinç aşılamaya çalışan sunucu, bu anlamda toplumsal bir sorumluluk da üstlendi.

Diğer bir haberde ise, ekrana dönüşü merakla beklenen Çarkıfelek yarışmasının yeni bir solukla izleyici karşısına çıkacağı belirtildi. 1975 yılında yayın hayatına başlayan ve birçok ünlü sunucunun yer aldığı bu eğlenceli yarışmanın, uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara döneceği açıklandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, programın yeni sunucusu Cem Davran olacak. Tarık Tarcan, Halit Kıvanç, Mehmet Ali Erbil, İlker Ayrık ve Emre Karayel gibi ünlü isimlerin sunduğu Çarkıfelek'in yeni bölümleri, TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşacak. Yeni sunucu Cem Davran'ın yarışmaya kendi özgün tarzını katarak nasıl bir performans sergileyeceği, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.