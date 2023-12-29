Yılbaşında sahne bulamayan Aleyna Tilki o programa dahil oldu

Yeni yılla beraber çalışmalar yapılırken Aleyna Tilki'nin o programa dahil edildiği bilgisi geldi. Yılbaşında sahne almayacak olan Tilki'nin sosyal medya paylaşımı haberimizde.

Yılbaşında sahne bulamayan Aleyna Tilki o programa dahil oldu
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Aleyna Tilki son günlerde açıklama yapılırken şarkıcı, varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığının bilindiğini açıklanırken canı pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar ifadelerini kullandı.

Yılbaşı gecesine özel hazırlanan İbo Show'un özel programında Hülya Avşar, Bülent Sertaş, Serdar Ortaç ve İrem Derici gibi önemli isimlerin olduğu belirtildi. Tilki'ye ise İbrahim Tatlıses'in saip çıktığı bilgisi geldi.

ibo show
Gelen son dakika haberi üzerine Aleyna Tilki, programa dahil edilirken ünlü şarkıcı o gece hangi şarkıları söyleyeceği ve nasıl açıklamalar yapılacağı merak konusu oldu.

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