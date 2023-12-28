Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a: ' Cannes'ın muhtarı mısın?'

İki ünlü yönetmenin arasındaki gerilim giderek büyüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜNLÜ İKİ YÖNETMENİN GERGİNLİĞİ

Eskiden yakın arkadaş oldukları bilinen ünlü ve başarılı iki yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında yaşanan küslükle ilgili birçok söylenti ortaya çıkmaya devam ediyor. Zeki Demirkubuz aralarındaki küskünlükle ilgili sessizliğini ilk defa bozdu. Katıldığı programda açıklama yapan Demirkubuz 2006 senesinde Kader filminin En İyi Film ödülü aldığını ve Nuri Bilge Ceylan'ın törende bayıldığını söyledi ve şu açıklamaları yaptı; 'Tören sonrasında iyi olup olmadığını sormak için aradım. Konuşmak istemedi ve o günden sonra da hiç konuşmadık. 2 gün sonrasında yüz yüze geldik iyi misin dedim, yüzünü çevirdi. Bir tane tokat atmak istedim. Çok yakınında bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmak istemiyormuş.





Ulan sen festivalin muhtarı mısın? Sen nesin? Sana ne bundan? Susacak, dişini sıkıp tek kelime etmeyecek. Eğer ederse, Youtube kanalı açıp her gün yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmak ve her yaptığımız yanımıza kâr kalmaz. Biraz düşünmek lazım.' Nuri Bilge Ceylan 2014 senesinde Kış Uykusu filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı. Nuri Bilge Ceylan Üç Mayısmun filminin Demirkubuz senaryosundan intihalle çekildiği iddialarına şu sözlerle yanıt vermişti; 'Öyle bir şey yok ancak öyle bir şey varmış gibi izlenim yaratılıyor. Bana çok ayıp geliyor. Bunca sene arkadaştık, birbirimize birçok yardım yaptık. Seneler sonra bir söyleşi sırasında Üç Mayısmun filmini izlemediğini bile söylemiş. İzlemediğin bir film için nasıl böyle bir iddia ortaya atar insan? Ben anlamıyorum. Aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan ben değilim.' Demirkubuz Ceylan'ın Üç Mayısmun filmini izlemediğini, adilik yapmaması gerektiğini ve bir şey varsa çat çat söyleyeceğini söylemişti.