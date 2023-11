Zenginliğiyle dikkat çeken Eylül Öztürk'ten 5 milyon dolar açıklaması!

5 MİLYON DOLARLA KAÇTI DENİLİYORDU İLK AÇIKLAMA GELDİ

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasıyla başlayan fenomenlerin şaşalı hayatları mercek altında. Bu kervana Güzellik merkezleri sahibi fenomen çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan da katıldı. Adı ABD ye kaçtıkları iddiası ile çalkalanan çift oldukça gündemde yer edindi. 5 milyon dolarla ABD'ye gittikleri ve oradan peşin parayla 11 adet ev aldıkları iddia edilen Eylül Öztürk sonunda sessizliğini bozdu. İşte detaylar…





SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Fenomen çift Eylül Öztürk ve Barış Kenan Özkan hakkında ortaya atılan iddialar bir başka Polat vakası mı dedirtti. İddialar ile ilgili olarak konuşan Eylül Öztürk Özkan, haklarında çıkan iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan ve açıklamada bulunan Eylül Öztürk, "Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezninde? Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar. Veya şu an benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan, kuşku duyan takipçim varsa ben desem ki 'O iş öyle değil, böyle' bana inanacak mısınız? inanmayacaksınız. Bütün bu sürece bir bakın. Kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı... Herkes çıktı bir açıklama yaptı. İnandılar mı? inanmadılar. Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan. Böyle yani cümlenin başına 'İddiaya göre' yazıyorlar. Boynumdaki elektronik sigarayı bile soğuk cüzdan ilan ettiler. Göstereyim bakın bu bildiğiniz elektronik sigara. Şu an içeride çekim ekibi var. Bilbordlar için çekime başlayacağız. İçinde bulunduğumuz durumda bir açıklama yapmamın karşılığı yok çünkü cümlenin başında iddiaya göre yazıp ondan sonra da tekneler, yatlar, helikopterler... Bunları da söylediler başka fenomenler için. 'Helikopteri varmış' diyen oldu. Bilmiyorum ki ne demem lazım! Benden ne bekliyorsunuz? Zaman her şeyi gösterir. Benim bu zamana kadar magazinle hiç alakam olmadığını öğrenmiş olmanız gerekiyor. Beni senelerdir takip edenler zaten tanıyorlar. Yalanın sınırı yok! Cümlenin başına iddiaya göre yaz sonra devamına istediğini yaz ben hangi birine cevap vereyim?" diye konuştu.