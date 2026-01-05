48 Yaşında Okçuluğa Başladı: Osmanlı Dizisi Etkisiyle Bilecik'i Temsil Etmeyi Hedefliyor

48 Yaşında Okçuluğa Başlayan Şefika Turgut, Bilecik'i Uluslararası Müsabakada Temsil Etmeyi Hedefliyor

Osmanlı dizisi ilham verdi, kurslara keyifle katılıyor

Bilecik'te ikamet eden Şefika Turgut, izlediği bir Osmanlı dizisinden etkilenerek 48 yaşında okçuluk kursuna başladı. Turgut'un hedefi Bilecik'i uluslararası bir müsabakada temsil etmek.

Özel bir sektörde çalışan Turgut, iş çıkışı ev işlerini tamamladıktan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan okçuluk kursuna gidiyor. Kursa başlama kararını ilham aldığı diziye bağlayan Turgut, sporla ilgili hedeflerini ve motivasyonunu şöyle anlattı:

"Bir diziden etkilendim ve kadınlar neden bu işi yapamasınlar dedim. Araştırdım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün böyle bir ders verdiğini öğrendim. Çok sevindim ve kursa katıldım. Amacım yarışmalara katılmak" dedi.

Turgut, okçuluğun yanı sıra folklor ve bağlama kurslarına da devam ettiğini belirterek, gençliğinde deneyimleyemediklerini bu yaşta yaşamaya çalıştığını vurguladı. Kendisinin sözleri şu şekilde:

"Gençliğimde, çocukluğumda yaşayamadıklarımı bu yaşta yapmaya çalışıyorum. Önyargıları kırmak istiyorum; yani kadının ve yaşın öğrenmede bir sınırı olmadığını düşünüyorum. Katıldığım kurslardan çok keyif alıyorum, keyifle katılıyorum, keyifle yapıyorum. Bundan sonraki hedefim ney kursuna gitmek, neyi de öğrenmek. Yani halk arasında ön yargıyı kırmak istiyorum. Yaşın ve kadının yapamayacağı, bilemeyeceği bir iş olmadığına inanıyorum. Herkese tavsiye ederim. Çocukluğumuzda, gençliğimizde yapamadıklarımızı bu yaşta yapmaya uğraşıyorum. Çok keyif alıyorum, çok severek geliyorum kurslarıma"

Şefika Turgut'un hikayesi, yaş ve cinsiyet önyargılarını kırmaya yönelik güçlü bir örnek teşkil ediyor; hedefi ise Bilecik'i uluslararası arenada temsil etmek.

