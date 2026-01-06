Denizlili Umreciler Mekke'ye Ulaştı: İlk Umre Kâbe'de Edâ Edildi

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla giden umreciler, Huzeyfe'de ihram giyip Mekke'ye ulaştı; Kâbe'de ilk umre ibadetini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:50
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:50
Denizli İl Müftülüğü organizasyonlu kafile, Medine programının ardından Huzeyfe'den ihramla yola çıkıp Mekke'de ilk umreyi tamamladı

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla kutsal topraklara giden umre kafilesi, Medine programını tamamlayarak Mekke'ye ulaştı. Rehberliğini Cihan Şahan'ın yaptığı grup, Huzeyfe'de ihrama girerek ilk umre ibadetine niyet etti.

Medine programı kapsamında Mescid-i Nebevi başta olmak üzere İslam tarihi açısından önemi büyük mekânları ziyaret eden umreciler, rehber Cihan Şahan'ın anlatımlarıyla hem ibadetlerini yerine getirdi hem de kutsal beldelerin tarihi ve manevi anlamı hakkında bilgi aldı.

Yapılan dua ve telbiyelerin ardından gece saatlerinde hareket eden kafile, manevi bir heyecan ve huşu içinde Mekke'ye ulaşarak Kâbe-i Muazzama'ya geçti ve ilk umre ibadetini eda etti. Tavaf ve sa'y ibadetlerini dikkat ve huşu içinde yerine getiren kafile üyeleri, dualarında başta Denizli olmak üzere tüm İslam âlemi için niyazda bulundu.

Grup hocası Cihan Şahan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Umre, sadece bedenen yapılan bir yolculuk değil; aynı zamanda kalbin ve ruhun Allah’a yöneldiği çok özel bir ibadettir. Umrecilerimizin bu manevi iklimden en güzel şekilde istifade etmeleri için rehberlik etmeye gayret ediyoruz" dedi.

Denizli İl Müftülüğü tarafından düzenlenen umre programının, Mekke'de gerçekleştirilecek ilave ibadetler ve ziyaretlerle devam edeceği bildirildi.

