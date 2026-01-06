Eskişehir'de Fatma Garip'in 'Kare Kök-K/Square Root-K' Sergisi İlgi Gördü

Eskişehirli ressam Fatma Garip tarafından düzenlenen 'Kare Kök-K/Square Root-K' resim sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti.

Sergideki yaklaşım ve eserler

Ressam Fatma Garip şöyle konuştu:

Eserlerimde karışık teknikler ve farklı malzemelerle çalışmaktayım. Sanatımda, ‘var olanı görünür kılma’ fikrini merkeze alarak, hayata karşı dik duruşumu eserlerimle ifade ediyorum. Dantel üzerine nakışla yaptığım resimlerim; geleneksel ve çağdaş öğeleri harmanlayarak kişisel yaşanmışlıklarımı ve hem dış dünyanın hem de öznel gerçekliğin izlerini taşımaktadır. Benim çalışmalarımda soyut ve çizgisel anlatımlar ön plandadır. Bu sanatsal anlayışımla dantelin hafızasını birleştiriyorum. Üzerine müdahale ettiğim her yüzeyde, geçmişle bugün arasında yeni bir bağ kurmaya çalışıyorum. Sanatsal üretimlerimi; Eskişehir’de kurduğum ‘Fatma Garip İşlik’ adlı atölyemde sürdürüyorum. Bu sergi benim için; her bir kare kompozisyonla özün katmanlarına dair bir kesit sunar. Özle ilgili bu kesitleri sunarken, kare alanı aracılığıyla sınırlarımızı belirler. Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi’nde düzenlenen resim sergimde 17 resim sergilendi dedi.

Sergi, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirildi ve 17 resim izleyiciyle buluştu.

