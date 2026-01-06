Samsun: Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nda Kurtarma Kazısı ve Çevre Düzenleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü iş birliğiyle Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nda yürütülen kurtarma kazısı ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:58
Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nda Kurtarma Kazısı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Samsun Müze Müdürlüğü iş birliğiyle Seyyid Kutbiddin Mezarlığı’nda yürütülen kurtarma kazısı ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmanın Detayları

İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde, alanında uzman arkeolog ve ekiplerin gözetiminde gerçekleştirilen kazılarda, geçmişin izlerini taşıyan buluntular gün yüzüne çıkarılıyor.

Kurtarma kazılarının tamamlandığı bölümlerde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları hayata geçirilerek alanın görünümü iyileştiriliyor. Bu düzenlemeler mezarlığın tarihi kimliğine yakışır bir görünüm kazandırmayı ve ziyaretçilere daha düzenli, anlamlı bir mekân sunmayı hedefliyor.

Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürülen çalışmalar, Seyyid Kutbiddin Mezarlığı’nın hem koruma altında tutulmasını hem de kamu kullanımına uygun hale getirilmesini sağlıyor.

