DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.767.955 -0,02%

6. Esenler Film Festivali Onur Ödülleriyle Başladı

6. Esenler Film Festivali, 'Onur Ödülleri' töreniyle açıldı. 'Dijital Hayat' temalı festival 23 Aralık'a kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:48
6. Esenler Film Festivali Onur Ödülleriyle Başladı

6. Esenler Film Festivali Onur Ödülleriyle Başladı

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Esenler Film Festivali, düzenlenen açılış programı ile başladı. Festival, 23 Aralıka kadar devam edecek ve açılış töreninde Onur Ödülleri sahiplerini buldu.

Açılış töreni ve destekçiler

Açılış töreni, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Ziraat Katılımın destekleriyle, Esenler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi. Törene Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, siyasi parti temsilcileri, ödül sahipleri Altan Erkekli, Rıza Naci ve Rıza Mirkerimi ile sinema yazarları, kültür sanat gazetecileri, yapımcı ve yönetmenler ile çok sayıda sinemasever katıldı. Gecede sunuculuğu Başak Şengül üstlendi ve önceki yılların festivallerine ile bu yılki sürprizlere yer veren bir sinevizyon gösterimi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konuşmalar

M. Tevfik Göksu açılış konuşmasında sinemayı sanatın farklı bir penceresi olarak tanımladı ve şunları söyledi: "Bu beyaz perde, kültürel dejenerasyon için, bazen kültürel ihya, bazen de kültürel değişim için kullanılır. Bu anlamda sihirli bir perdedir." Göksu, teknolojinin duygular üzerindeki etkisine dikkat çekerek konuşmasına şöyle devam etti: "Esenler Film Festivalimiz, artık bir sanat klasiği haline gelmiştir. Bu yıl festivalimizin teması ’Dijital Hayat.’ Bugün, yapay zekâ ile bilgiye ulaşabilirsiniz, hayatın bütün unsurlarına da hükmedebilirsiniz; ancak hiçbir zaman duyguyu veremezsiniz. İşte bu yıl dijitalin hayatımıza nasıl yansıdığını beyaz perde aracılığı ile anlatacağız, çünkü sinema insana duyguyu veren en önemli vesile ve sanatın duygu yüklü bölümüdür. Onun için 16 yıldır yoğun bir emek vererek bu işin emektarı ve işçisi olmaya çalışıyoruz. Esenler’de bu işi kurgularken ilk olarak ’kadın’ temasıyla yola çıktık. Daha sonra göç, umut, aile temalarıyla devam ettik ve her festivalimizde bir temayı anlamaya çalıştık. Bu yıl da festivalimizi kurgularken dijital hayatı sorgulama düşüncesiyle yola çıktık. Çünkü dijital, hayatın vazgeçilmez ve anlamlı bir şekilde okunması gereken bir parçası."

Festival Direktörü Suat Köçer ise desteğe teşekkür ederek, "Lütfen, bundan sonra da sinemanın can damarı olan bu festivallere desteğiniz devam etsin" dedi.

Onur Ödülleri ve ödül sahipleri

Gecede birçok isim onurlandırıldı. Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Altan Erkekli yılın Onur Ödülüne layık görüldü. Ödülünü Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlundan alan Erkekli, törende şu ifadeleri kullandı: "Festivalin bu yıl altıncısını düzenliyorsunuz. İnşallah 66’ncısında da burada olalım. Bu güzellik devam etsin. Genci, yaşlısı, herkes burada. Bu organizasyonda en büyük katkı Esenler Belediyesinin. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kalabalık, İstanbul’da hayatın içine anlam katan bu organizasyonun hem İstanbul’un diğer ilçelerine hem de tüm Türkiye’ye örnek olması, gelişmesi dileğiyle."

Bu yıl Onur Ödülü'ne değer görülen diğer isimlerden Serpil Tamur küçük bir kaza sebebiyle programa katılamadı; ödülü adına festival yarışmasının jüri üyesi ve görüntü yönetmeni Cevahir Şahin aldı.

Uluslararası alanda Onur Ödülü verilen isimler arasında İranlı oyuncu Rıza Naci ile senarist ve yönetmen Rıza Mirkerimi yer aldı. Naci, ödülünü Nursel Köse'den alarak teşekkür etti. Mirkerimi ise ödülünü Handan İpekçi'nin takdim etmesinin ardından, "Ne zaman Türkiye’ye gelsem, davet edilsem, kendimi ülkemdeymişim gibi hissederim" diye konuştu.

Kapanış konseri

Program, Fi Orkestrası'nın konseri ile sona erdi. Orkestra, Türkiye’den ve dünyadan birçok ünlü film ve dizi müziğini seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı; repertuarda Titanic, Game Of Thrones ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi eserler yer aldı.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU PROGRAMDA BİR KONUŞMA YAPTI

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU PROGRAMDA BİR KONUŞMA YAPTI

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU PROGRAMDA BİR KONUŞMA YAPTI

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize Hamsi Festivali'nde Gözde Lezzet: Hamsili Su Böreği ve Hamsili Döner
2
Gülşah Demirci ve Efnan Ezenel'in Yeni Şiir Kitapları Ankara'da
3
Rize'de 8. Hamsi Festivali'nin Yıldızı: Hamsili Su Böreği ve Hamsili Döner
4
Düzce Belediyesi'nden Türk Sanat Müziği Ziyafeti: Amir Ateş Konseri
5
Düzce Belediyesi’nden Amir Ateş ile Unutulmaz Türk Sanat Müziği Gecesi
6
Aksa Fotofest 10. Yıl: 611 Eserle 'Sanatın Enerjisi' KKTC'de
7
Sinop'ta Tarihi Yapılarda Ayet ve Hadisler Sergisi Açıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025