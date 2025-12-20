6. Esenler Film Festivali Onur Ödülleriyle Başladı

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Esenler Film Festivali, düzenlenen açılış programı ile başladı. Festival, 23 Aralıka kadar devam edecek ve açılış töreninde Onur Ödülleri sahiplerini buldu.

Açılış töreni ve destekçiler

Açılış töreni, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Ziraat Katılımın destekleriyle, Esenler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi. Törene Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, siyasi parti temsilcileri, ödül sahipleri Altan Erkekli, Rıza Naci ve Rıza Mirkerimi ile sinema yazarları, kültür sanat gazetecileri, yapımcı ve yönetmenler ile çok sayıda sinemasever katıldı. Gecede sunuculuğu Başak Şengül üstlendi ve önceki yılların festivallerine ile bu yılki sürprizlere yer veren bir sinevizyon gösterimi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konuşmalar

M. Tevfik Göksu açılış konuşmasında sinemayı sanatın farklı bir penceresi olarak tanımladı ve şunları söyledi: "Bu beyaz perde, kültürel dejenerasyon için, bazen kültürel ihya, bazen de kültürel değişim için kullanılır. Bu anlamda sihirli bir perdedir." Göksu, teknolojinin duygular üzerindeki etkisine dikkat çekerek konuşmasına şöyle devam etti: "Esenler Film Festivalimiz, artık bir sanat klasiği haline gelmiştir. Bu yıl festivalimizin teması ’Dijital Hayat.’ Bugün, yapay zekâ ile bilgiye ulaşabilirsiniz, hayatın bütün unsurlarına da hükmedebilirsiniz; ancak hiçbir zaman duyguyu veremezsiniz. İşte bu yıl dijitalin hayatımıza nasıl yansıdığını beyaz perde aracılığı ile anlatacağız, çünkü sinema insana duyguyu veren en önemli vesile ve sanatın duygu yüklü bölümüdür. Onun için 16 yıldır yoğun bir emek vererek bu işin emektarı ve işçisi olmaya çalışıyoruz. Esenler’de bu işi kurgularken ilk olarak ’kadın’ temasıyla yola çıktık. Daha sonra göç, umut, aile temalarıyla devam ettik ve her festivalimizde bir temayı anlamaya çalıştık. Bu yıl da festivalimizi kurgularken dijital hayatı sorgulama düşüncesiyle yola çıktık. Çünkü dijital, hayatın vazgeçilmez ve anlamlı bir şekilde okunması gereken bir parçası."

Festival Direktörü Suat Köçer ise desteğe teşekkür ederek, "Lütfen, bundan sonra da sinemanın can damarı olan bu festivallere desteğiniz devam etsin" dedi.

Onur Ödülleri ve ödül sahipleri

Gecede birçok isim onurlandırıldı. Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Altan Erkekli yılın Onur Ödülüne layık görüldü. Ödülünü Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlundan alan Erkekli, törende şu ifadeleri kullandı: "Festivalin bu yıl altıncısını düzenliyorsunuz. İnşallah 66’ncısında da burada olalım. Bu güzellik devam etsin. Genci, yaşlısı, herkes burada. Bu organizasyonda en büyük katkı Esenler Belediyesinin. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kalabalık, İstanbul’da hayatın içine anlam katan bu organizasyonun hem İstanbul’un diğer ilçelerine hem de tüm Türkiye’ye örnek olması, gelişmesi dileğiyle."

Bu yıl Onur Ödülü'ne değer görülen diğer isimlerden Serpil Tamur küçük bir kaza sebebiyle programa katılamadı; ödülü adına festival yarışmasının jüri üyesi ve görüntü yönetmeni Cevahir Şahin aldı.

Uluslararası alanda Onur Ödülü verilen isimler arasında İranlı oyuncu Rıza Naci ile senarist ve yönetmen Rıza Mirkerimi yer aldı. Naci, ödülünü Nursel Köse'den alarak teşekkür etti. Mirkerimi ise ödülünü Handan İpekçi'nin takdim etmesinin ardından, "Ne zaman Türkiye’ye gelsem, davet edilsem, kendimi ülkemdeymişim gibi hissederim" diye konuştu.

Kapanış konseri

Program, Fi Orkestrası'nın konseri ile sona erdi. Orkestra, Türkiye’den ve dünyadan birçok ünlü film ve dizi müziğini seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı; repertuarda Titanic, Game Of Thrones ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi eserler yer aldı.

