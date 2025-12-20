Sinop'ta Tarihi Yapılarda Ayet ve Hadisler Sergisi Açıldı

Fotoğraflarla kültürel ve dini miras kayıt altına alındı

TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında yürütülen "Sinop İlinin Tarihi Yapılarında Bulunan Ayet ve Hadislerin Tespiti ve Kaynaklandırılması" başlıklı projenin sonuç fotoğraf sergisi, Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Genç Ofis'te açıldı.

Projenin danışmanlığını Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Haydar Güngör yaparken, yürütücülüğünü Hayreddin İzzet Şahin üstlendi. Sergide, Sinop il sınırları içinde yer alan tarihi yapılarda bulunan ayet ve hadislerin fotoğrafları ile bu metinlere ilişkin ilmî kaynak bilgileri ziyaretçilere sunuldu.

Çalışmanın amacı, Sinop'un kültürel ve dini mirasını belgelemek ve tarihi yapılardaki yazılı unsurları kayıt altına alarak akademik literatüre kazandırmaktır. Sergide yer alan fotoğraflar ve kaynak gösterimleri, bu hedef doğrultusunda hazırlanmıştır.

Sergi açılışında yoğun ilgi gözlenirken, programa Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Tüfekçi, fakülte akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.

SİNOP’TA AÇILAN FOTOĞRAF SERGİSİYLE TARİHİ YAPILARDAKİ AYET VE HADİSLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI.