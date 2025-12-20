DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.767.955 -0,02%

Sinop'ta Tarihi Yapılarda Ayet ve Hadisler Sergisi Açıldı

TÜBİTAK 2209/A destekli fotoğraf sergisiyle Sinop'taki tarihi yapılardaki ayet ve hadisler fotoğraf ve kaynaklarıyla belgelenerek ziyaretçilere sunuldu.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:54
Sinop'ta Tarihi Yapılarda Ayet ve Hadisler Sergisi Açıldı

Sinop'ta Tarihi Yapılarda Ayet ve Hadisler Sergisi Açıldı

Fotoğraflarla kültürel ve dini miras kayıt altına alındı

TÜBİTAK 2209/A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında yürütülen "Sinop İlinin Tarihi Yapılarında Bulunan Ayet ve Hadislerin Tespiti ve Kaynaklandırılması" başlıklı projenin sonuç fotoğraf sergisi, Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Genç Ofis'te açıldı.

Projenin danışmanlığını Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Haydar Güngör yaparken, yürütücülüğünü Hayreddin İzzet Şahin üstlendi. Sergide, Sinop il sınırları içinde yer alan tarihi yapılarda bulunan ayet ve hadislerin fotoğrafları ile bu metinlere ilişkin ilmî kaynak bilgileri ziyaretçilere sunuldu.

Çalışmanın amacı, Sinop'un kültürel ve dini mirasını belgelemek ve tarihi yapılardaki yazılı unsurları kayıt altına alarak akademik literatüre kazandırmaktır. Sergide yer alan fotoğraflar ve kaynak gösterimleri, bu hedef doğrultusunda hazırlanmıştır.

Sergi açılışında yoğun ilgi gözlenirken, programa Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Tüfekçi, fakülte akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.

SİNOP’TA AÇILAN FOTOĞRAF SERGİSİYLE TARİHİ YAPILARDAKİ AYET VE HADİSLER GÜN YÜZÜNE...

SİNOP’TA AÇILAN FOTOĞRAF SERGİSİYLE TARİHİ YAPILARDAKİ AYET VE HADİSLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI.

SİNOP’TA AÇILAN FOTOĞRAF SERGİSİYLE TARİHİ YAPILARDAKİ AYET VE HADİSLER GÜN YÜZÜNE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize Hamsi Festivali'nde Gözde Lezzet: Hamsili Su Böreği ve Hamsili Döner
2
Gülşah Demirci ve Efnan Ezenel'in Yeni Şiir Kitapları Ankara'da
3
Rize'de 8. Hamsi Festivali'nin Yıldızı: Hamsili Su Böreği ve Hamsili Döner
4
Düzce Belediyesi'nden Türk Sanat Müziği Ziyafeti: Amir Ateş Konseri
5
Düzce Belediyesi’nden Amir Ateş ile Unutulmaz Türk Sanat Müziği Gecesi
6
Aksa Fotofest 10. Yıl: 611 Eserle 'Sanatın Enerjisi' KKTC'de
7
Sinop'ta Tarihi Yapılarda Ayet ve Hadisler Sergisi Açıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025