İncesaz Samsun'da: SBB Sanat Merkezi'nde Unutulmaz Konser

İncesaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserde SBB Sanat Merkezi'nde büyük ilgi gördü; müzikseverler unutulmaz bir akşam yaşadı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:50
Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından düzenlenen İncesaz konseri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. SBB Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte müzikseverler unutulmaz bir gece yaşadı.

Türk müziğinin sevilen gruplarından İncesaz, program kapsamında birbirinden güzel eserleri seslendirerek dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Konser boyunca katılımcılar eserlere hep bir ağızdan eşlik ederek sanatın birleştirici gücünü yeniden hissettirdi.

Kültür ve sanat faaliyetleri sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini artırarak sürdürüyor. Her yaştan vatandaşı konserler, tiyatro gösterimleri ve sergilerle ücretsiz olarak buluşturmaya devam ediyor.

Belediyenin konser programlarına ise internet adresi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

