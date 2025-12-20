Düzce Belediyesi’nden Amir Ateş ile Unutulmaz Türk Sanat Müziği Gecesi

Düzce Belediyesi’nden musiki ziyafeti: Amir Ateş sahnede

Ayşe Taş yönetimindeki koro eşliğinde mest eden konser

Düzce Belediyesi, Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Amir Ateş'i sanatseverlerle buluşturdu. Konserde, Ayşe Taş şefliğindeki Ayşe Taş Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği Korosu sahneye çıkarak, usta bestekârın en sevilen eserlerini icra etti.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen gece, izleyenlere unutulmaz bir musiki ziyafeti sundu. Programa; Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ayşe Taş Sanat Akademisi Korosu Başkanı Birgül Devrim, onur konuğu Amir Ateş ve eşi ile çok sayıda davetli katıldı.

Ayşe Taş yönetimindeki koro, Türk sanat müziğinin yaşayan çınarı, son mevlidhan ve bestekar Amir Ateş'in hafızalara kazınan eserlerini seslendirdi. Sahneye davet edilen Amir Ateş koroya eşlik ederek, dinleyicilere usta bestekârı canlı dinlemenin sevincini yaşattı.

Konserin ardından Vali Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından Ayşe Taş ve Amir Ateş'e çiçek takdim edildi.

Programda konuşan Vali Selçuk Aslan, Amir Ateş’i Düzce’de ağırlamaktan duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi: "Amir Ateş hocamızı bugün Düzce’mizde misafir etme noktasında gösterdiği özveri ve ev sahipliği noktasında Sayın Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür etmek istiyorum. Gelişen büyüyen bir Düzce’miz var, iddialıyız. Türkiye’de birçok sosyo ekonomik parametrede önde giden bir vilayetiz. Kültür sanat noktasında da Düzce Belediyemizin, sayın bakanımızın liderliğinde kültüre, sanata, estetiğe vermiş olduğu değer her türlü takdirin üzerinde ve alkışı hak eden bir değerdir. Ben tekrar Amir Ateş hocamıza vilayetimize hoş geldiniz diyor, emek veren Ayşe Taş hanımefendiye, Birgül Devrim Hanımefendiye ve koroda ve sazende heyette yer alan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise Amir Ateş’i "Türk sanat müziğinin günümüzde yaşayan en büyük ustalarından biri" olarak tanımlayarak, "Hocamız yaşayan son hafız bestekar, çok kıymetli, çok değerli. Hocam Düzce’mize şeref verdiniz, sağ olun" ifadelerini kullandı.

Ayşe Taş, Amir Ateş’in eserlerini seslendirmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu vurguladı ve sanata gösterilen destek için teşekkür etti.

Geceye duygusal sözlerle katkıda bulunan Amir Ateş ise, Düzce’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Musikimizi seven, destekleyen insanlar oldukça Türk Sanat Müziği yeniden güçlenecek ve ülkemizin dört bir yanına yayılacaktır" dedi.

Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen konser, izleyicilerden uzun süreli alkışlarla taçlandı.

