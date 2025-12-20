Bolu’da 500 Yıllık Ilıca Musa Paşa Camii İlk Günkü İhtişamını Koruyor

Tarihi miras ayakta

Ilıca Musa Paşa Camii, Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan ve yaklaşık 500 yıllık tarihiyle günümüze kadar varlığını sürdüren önemli yapılardan biri olarak dikkat çekiyor.

Camii, günümüzde de yerel halkın ziyaretine açık durumda ve son görüntülemelerde mimarisiyle öne çıkan yapısı havadan çekilen görüntülerle kayıt altına alındı.

Tarihçe ve onarım süreci

Tarihi cami, Hicrî 916 (Milâdî 1510-1511) yıllarında inşa edildi. Yapının yaptırılışında İsfendiyaroğlu Kızıl Ahmet Bey’in oğlu Musa Paşa adı geçiyor.

1944 yılında meydana gelen deprem sırasında hasar gören camii, aradan geçen 16 yılın ardından yeniden inşa edildi ve böylece ilk dönemine ait izlerini korumaya devam etti.

Güncel görüntüler

Tarihi dokusunu muhafaza eden caminin şu anki yapısı dronla görüntülendi, bu görüntüler caminin hem mimari özelliklerini hem de bölge tarihindeki yerini gözler önüne seriyor.

