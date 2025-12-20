DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.767.955 -0,02%

Düzce Belediyesi'nden Türk Sanat Müziği Ziyafeti: Amir Ateş Konseri

Düzce Belediyesi, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde Amir Ateş'i Ayşe Taş korosuyla ağırladı; Türk sanat müziği eserleri büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 15:45
Düzce Belediyesi'nden Türk Sanat Müziği Ziyafeti: Amir Ateş Konseri

Düzce Belediyesi'nden Türk Sanat Müziği Ziyafeti: Amir Ateş Konseri

Konser Detayları

Düzce Belediyesi, Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Amir Ateş'i sanatseverlerle buluşturdu. Konserde, Ayşe Taş şefliğindeki Türk Sanat Müziği Korosu ile birlikte sahneye çıkan Amir Ateş, sevilen bestelerini seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde; Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ayşe Taş Sanat Akademisi Korosu Başkanı Birgül Devrim, onur konuğu Amir Ateş ve eşi ile çok sayıda davetli yer aldı.

Ayşe Taş yönetimindeki koro, Türk musikisinin yaşayan en önemli bestekarlarından Amir Ateş'in hafızalara kazınan eserlerini icra etti. Sahneye davet edilen Amir Ateş koroya eşlik ederken, dinleyiciler usta bestekârı canlı dinlemenin sevincini yaşadı.

Konserin ardından Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından Ayşe Taş ve Amir Ateş'e çiçek takdim edildi.

Konuşmalar ve Tepkiler

Vali Selçuk Aslan, programda yaptığı konuşmada, "Amir Ateş hocamızı bugün Düzce’mizde misafir etme noktasında gösterdiği özveri ve ev sahipliği noktasında Sayın Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür etmek istiyorum. Gelişen büyüyen bir Düzce’miz var, iddialıyız. Türkiye’de birçok sosyo ekonomik parametrede önde giden bir vilayetiz. Kültür sanat noktasında da Düzce Belediyemizin, sayın bakanımızın liderliğinde kültüre, sanata, estetiğe vermiş olduğu değer her türlü takdirin üzerinde ve alkışı hak eden bir değerdir. Ben tekrar Amir Ateş hocamıza vilayetimize hoş geldiniz diyor, emek veren Ayşe Taş hanımefendiye, Birgül Devrim hanımefendiye ve koroda ve sazende heyette yer alan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise konser sonrası, "Hocamız yaşayan son hafız bestekar, çok kıymetli, çok değerli. Hocam Düzce’mize şeref verdiniz, sağ olun" ifadelerini kullandı.

Ayşe Taş, Amir Ateş'in eserlerini seslendirmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, sanata ve sanatçıya verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Amir Ateş geceye duygusal sözlerle katkı sunarak, "Musikimizi seven, destekleyen insanlar oldukça Türk Sanat Müziği yeniden güçlenecek ve ülkemizin dört bir yanına yayılacaktır" şeklinde konuştu.

Konsere gösterilen yoğun ilgi ve dinleyicilerin uzun süreli alkışları geceyi taçlandırdı.

DÜZCE BELEDİYESİ, TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN YAŞAYAN EFSANESİ AMİR ATEŞ’İ SANATSEVERLER İLE...

DÜZCE BELEDİYESİ, TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN YAŞAYAN EFSANESİ AMİR ATEŞ’İ SANATSEVERLER İLE BULUŞTURDU.

DÜZCE BELEDİYESİ, TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN YAŞAYAN EFSANESİ AMİR ATEŞ’İ SANATSEVERLER İLE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize Hamsi Festivali'nde Gözde Lezzet: Hamsili Su Böreği ve Hamsili Döner
2
Gülşah Demirci ve Efnan Ezenel'in Yeni Şiir Kitapları Ankara'da
3
Rize'de 8. Hamsi Festivali'nin Yıldızı: Hamsili Su Böreği ve Hamsili Döner
4
Düzce Belediyesi'nden Türk Sanat Müziği Ziyafeti: Amir Ateş Konseri
5
Düzce Belediyesi’nden Amir Ateş ile Unutulmaz Türk Sanat Müziği Gecesi
6
Aksa Fotofest 10. Yıl: 611 Eserle 'Sanatın Enerjisi' KKTC'de
7
Sinop'ta Tarihi Yapılarda Ayet ve Hadisler Sergisi Açıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025