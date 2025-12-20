Düzce Belediyesi'nden Türk Sanat Müziği Ziyafeti: Amir Ateş Konseri

Konser Detayları

Düzce Belediyesi, Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Amir Ateş'i sanatseverlerle buluşturdu. Konserde, Ayşe Taş şefliğindeki Türk Sanat Müziği Korosu ile birlikte sahneye çıkan Amir Ateş, sevilen bestelerini seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde; Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ayşe Taş Sanat Akademisi Korosu Başkanı Birgül Devrim, onur konuğu Amir Ateş ve eşi ile çok sayıda davetli yer aldı.

Ayşe Taş yönetimindeki koro, Türk musikisinin yaşayan en önemli bestekarlarından Amir Ateş'in hafızalara kazınan eserlerini icra etti. Sahneye davet edilen Amir Ateş koroya eşlik ederken, dinleyiciler usta bestekârı canlı dinlemenin sevincini yaşadı.

Konserin ardından Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından Ayşe Taş ve Amir Ateş'e çiçek takdim edildi.

Konuşmalar ve Tepkiler

Vali Selçuk Aslan, programda yaptığı konuşmada, "Amir Ateş hocamızı bugün Düzce’mizde misafir etme noktasında gösterdiği özveri ve ev sahipliği noktasında Sayın Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür etmek istiyorum. Gelişen büyüyen bir Düzce’miz var, iddialıyız. Türkiye’de birçok sosyo ekonomik parametrede önde giden bir vilayetiz. Kültür sanat noktasında da Düzce Belediyemizin, sayın bakanımızın liderliğinde kültüre, sanata, estetiğe vermiş olduğu değer her türlü takdirin üzerinde ve alkışı hak eden bir değerdir. Ben tekrar Amir Ateş hocamıza vilayetimize hoş geldiniz diyor, emek veren Ayşe Taş hanımefendiye, Birgül Devrim hanımefendiye ve koroda ve sazende heyette yer alan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise konser sonrası, "Hocamız yaşayan son hafız bestekar, çok kıymetli, çok değerli. Hocam Düzce’mize şeref verdiniz, sağ olun" ifadelerini kullandı.

Ayşe Taş, Amir Ateş'in eserlerini seslendirmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, sanata ve sanatçıya verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Amir Ateş geceye duygusal sözlerle katkı sunarak, "Musikimizi seven, destekleyen insanlar oldukça Türk Sanat Müziği yeniden güçlenecek ve ülkemizin dört bir yanına yayılacaktır" şeklinde konuştu.

Konsere gösterilen yoğun ilgi ve dinleyicilerin uzun süreli alkışları geceyi taçlandırdı.

DÜZCE BELEDİYESİ, TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN YAŞAYAN EFSANESİ AMİR ATEŞ’İ SANATSEVERLER İLE BULUŞTURDU.