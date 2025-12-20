DOLAR
Şahin Ertürk'ün 17'nci Kitabı "Cıbıl" Raflarda — 107 Yeni Şiir

Kütahyalı halk şairi Şahin Ertürk'ün 17'nci kitabı "Cıbıl" yayımlandı. 107 şiir barındıran eser, yazarın 50 yılı aşkın edebiyat yaşamına yeni bir halka ekliyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:50
Kütahya’da kamuoyunda "Nöbetçi Şair" mahlasıyla tanınan ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi olarak bilinen Şahin Ertürk'ün 17’nci kitabı "Cıbıl", kitap reyonlarındaki yerini aldı.

Yarım asırlık üretim, yeni bir halka

Yarım asrı aşan edebiyat yolculuğunda önemli eserler veren Ertürk, edebiyat dünyasında 50 yıldır aktif olduğunu, bugüne kadar 3 bin 500 şiir ve yaklaşık 250 yaşanmış öykü kaleme aldığını belirtti.

Bugüne dek 14 şiir kitabı ve 3 öykü kitabı yayımlayan Ertürk, toplamda 17 kitap bulunduğunu ifade etti. Yeni kitabı "Cıbıl"'da ise 107 şiire yer verdiğini söyledi.

Şairin sözleri ve eser içeriği

Erkütürkün ifadesine göre: "Bu kitapta mesaj veren, düşündüren, duygulu ve akıcı, hormonsuz şiirler yer alıyor. Herkesin kalbinde iz bırakacağına inanıyorum".

"Cıbıl", yayımlandığı ilk günden itibaren yoğun okuyucu ilgisiyle karşılaştı ve seçkin kitapçılarda okurlarla buluştu.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

