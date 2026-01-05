72. Sait Faik Hikâye Armağanı başvuruları başladı — Son tarih 27 Şubat 2026

72. Sait Faik Hikâye Armağanı başvuruları resmen başladı

Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 72. Sait Faik Hikâye Armağanı için başvurular açıldı. Usta yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen ödül bu yıl da edebiyat dünyasının dikkatini çekmeye hazırlanıyor.

Başvuru koşulları ve son tarih

Yarışmaya katılmak isteyen yazarların, başvuru yapacakları hikâye kitabından on beş (15) nüshayi 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti'ne elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Yarışmaya, daha önce armağanı kazanmamış yazarların 2025 yılında yayımlanmış ve herhangi bir ödül almamış hikâye kitapları katılabiliyor.

Ön jüri, jüri ve takvim

Ön jüri ve jürinin değerlendirme sürecinin ardından kısa liste Nisan'da açıklanacak, yarışmanın kazananı ise Mayıs ayı içinde duyurulacak.

Ön jüri, Emrah Kolukısa koordinatörlüğünde toplanacak; ön jüride Seray Şahinler Demir, Eray Ak ve Ali Bulunmaz yer alıyor.

Jüri üyeleri ise şunlardan oluşuyor: İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Cemil Kavukçu, Nazan Aksoy, Seval Şahin, Darüşşafaka Cemiyeti eski Başkan Vekili Beşir Özmen ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali.

Doğan Hızlan Özel Ödülü

Geçen yıl ilk kez verilen Doğan Hızlan Özel Ödülü, bu yıl da kısa listeye kalan yazarlardan birine takdim edilecek. Özel ödülün sahibi, Armağan’ın nihai sonucu ile birlikte ilan edilecek. Ödülün adının kaynağı, Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlandır.

Geçmiş kazananlar ve son ödüller

Bugüne kadar ödülü kazananlar arasında Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Bilge Karasu, Mehmet Günsür, Yekta Kopan, Melisa Kesmez, Şermin Yaşar ve Ayşegül Devecioğlu gibi isimler bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ödül, "Şimdi Dönecek Dünya" adlı kitapla Burçe Bahadır'a verildi; Doğan Hızlan Ödülü ise "Öteki Hayvanlar" adlı eseriyle Derya Sönmez'e takdim edildi.

İş Bankası Kültür Yayınları’nın Darüşşafaka bağışı

Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinin telif hakları 2011’den itibaren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları uhdesindeydi; bu haklar 1 Ocak 2025 tarihinde serbest kaldı. Kültür Yayınları, Abasıyanık anısına saygı amacıyla, satışı yapılacak kitaplardan elde edilecek gelirlerin bir bölümünü yazarın vasiyetine uygun olarak Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlamaya devam ediyor.

Tarihçe

Sait Faik Hikâye Armağanı, 1955'te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından başlatıldı. Makbule Hanım’ın 1964’teki vefatının ardından ödülün sürdürülmesi Darüşşafaka Cemiyeti tarafından üstlenildi. Vasiyete uygun olarak, dönemin önde gelen edebiyat ustalarından oluşan jüri her yıl en iyi öykü kitabını seçerek ödülü takdim ediyor.

2012'den beri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından sunulan Armağan, geçtiğimiz yıl itibarıyla Kültür Yayınları ile Türkiye İş Bankası iş birliğiyle verilmeye devam ediyor ve Türk edebiyatının prestijli ödülleri arasında yer alıyor.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ, TÜRKİYE İŞ BANKASI VE KÜLTÜR YAYINLARI İŞ BİRLİĞİYLE HER YIL BİR ÖYKÜ YAZARINA VERİLEN SAİT FAİK HİKÂYE ARMAĞANI’NA BAŞVURULAR BAŞLADI. ARMAĞAN İLE BİRLİKTE İLK KEZ GEÇEN SENE VERİLMEYE BAŞLANAN DOĞAN HIZLAN ÖZEL ÖDÜLÜ DE SAHİBİNİ BULACAK.