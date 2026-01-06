Edirne’de Osmanlı Kabri Apartman Bahçesinde Kaldı

Edirne'de Selimiye Camii'ne yakın alanda bulunan ve 16’ncı yüzyılda yaşamış Başçızade Mustafa Efendi'ye ait olduğu belirtilen tarihi kabir, çevresine yapılan bir apartman nedeniyle bir binanın bahçesinde kaldı. Duvarları yıkılmış ve bakımsız haldeki yapı, görenlerin dikkatini çekiyor.

Kabir ve konumu

Tarihi yapı, Selimiye Camii yakınındaki Meydan Mahallesi Hacı Sofu Sokak'ta bulunan apartmanın bahçesi içinde yer alıyor. Kabirin üzerindeki duvarların yıkılmış olması ve çevresinin apartmanlarla kuşatılması, yapının korunma ihtiyacını ortaya koyuyor.

Uzman değerlendirmesi

Trakya Üniversitesi'nden emekli sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç, kabrin geçmişte iyi durumda olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Bu kabir yakın tarihlere kadar gayet iyi durumdaydı. Ancak ihmaller ve bakımsızlık nedeniyle şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Tescilli olduğunu biliyoruz ve 2000’li yılların başında korunmasına dair alınmış kararlar da mevcut. Buna rağmen bu halde bırakılması çok enteresan.'

Beksaç, kabri çevreleyen binanın yapım sürecine ilişkin de şunları aktardı: 'Mahalle halkından öğrendiğimize göre binayı yapan şahıs, yapı izni alabilmek için başka bir parsel göstermiş, daha sonra binanın bu parselde olduğu ortaya çıkmış. Edirne’nin birçok yerinde benzer durumlarla karşılaşıyoruz. Apartman boşluklarında kalan, doğrudan binalarla kuşatılan kabirler ve çeşmeler var. Hatta geçmişte ecdat yadigârı kabirlerin tuvaletlerin altında kaldığına bile şahit olduk.'

Mahalle tepkisi ve çağrı

Mahalle ve apartman sakinleri de yapının bakımsızlığından rahatsız. Beksaç, koruma tedbirlerinin yeterince uygulanmadığını vurgulayarak, 'Her ne kadar koruma tedbirlerinden bahsedilse de Edirne bu tedbirlerden layıkıyla faydalanamıyor. Özellikle eski Osmanlı yerleşimlerinin bulunduğu mahallelerde ciddi incelemeler yapılmalı ve buna göre koruma önlemleri alınmalı. Duvarları yıkılmış, her tarafı pislik içinde olan bu yapı ecdada karşı bir saygısızlıktan başka bir şey değil. Acilen restorasyon ve koruma altına alınması gerekiyor' dedi.

Yetkililerden acil bakım, temizlik ve restorasyon çalışması bekleniyor.

EDİRNE'DE OSMANLI DÖNEMİNE AİT TARİHİ BİR KABİR, ÇEVRESİNE YAPILAN APARTMAN NEDENİYLE BİR BİNANIN BAHÇESİNDE KALDI. 16'NCI YÜZYILDA YAŞAMIŞ BAŞÇIZADE MUSTAFA EFENDİ'YE AİT OLDUĞU BELİRTİLEN KABRİN BAKIMSIZ HALİ GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR.