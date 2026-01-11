847 Yıllık Haburman Köprüsü Diyarbakır'da Kış İhtişamı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yer alan Artuklu eseri tarihi Haburman Köprüsü, ilk günkü ihtişamını koruyarak ayakta duruyor. Bölgeyi beyaz bir örtüye bürüyen kar, köprünün siluetini daha da etkileyici hale getirdi.

İlçede bir haftadır etkili olan kar yağışının ardından 847 yıllık tarihi köprü beyazlara büründü ve seyri doyumsuz bir manzara oluşturdu. Karla kaplı taşları ve tarihî dokusuyla köprü, kışın ayrı bir çekicilik kazanıyor.

Tarih ve Ziyaretçi İlgisi

Haburman Köprüsü, 8 asrı aşkın tarihi ve ustalıkla işlenmiş mimarisiyle vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Her mevsim farklı bir renk tonu sunan köprü, kış mevsiminde tarih meraklılarının ve fotoğraf tutkunlarının gözde mekanlarından biri haline geliyor.

