Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te Tarihi Mirası Koruyor: Restorasyon ve Kazı Hamleleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te Tarihi Mirası Koruyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim kent Kayseri’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini koruyup gelecek nesillere aktarmak ve kentin turizm potansiyelini ön plana çıkarmak için 2025 yılında da kapsamlı çalışmalarını sürdürdü.

Yönetim ve vizyon

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin sokaklarında hâlâ hissedilen tarihin izlerini gün yüzüne çıkarmak ve korumak amacıyla kent tarihi, tanıtım ve turizm alanında projeler hayata geçirdi.

Tamamlanan projeler ve restorasyonlar

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı’nın 2025’te tamamladığı çalışmalarda öne çıkanlar şunlar:

Koramaz Vadisi Müzesi (Melikgazi) hizmete açıldı; Aziz Eusthatios Kilisesi (İncesu) restorasyon ve çevre düzenlemesi yapıldı; Kayadan Oyma Kültepe Müzesi (Melikgazi) güçlendirme çalışmaları uygulandı.

Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi (Kocasinan) teşhir-tanzim bölümlerinde yenileme gerçekleştirildi. Ayrıca Melikgazi’deki bazı tarihî yapıların restorasyonları tamamlandı.

Devam eden ve tamamlanan koruma projeleri

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı’nın projeleri arasında Asurlu Tüccarlar Mahallesinin canlandırılması, Melikgazi Ağırnas Mahallesi’ndeki Çevreş Değirmeninin restorasyonu ve çevre düzenlemesi, Tasmakıran Camii ve Çeşmesi ile Efendiağa Camii restorasyonları yer aldı. Ayrıca Kahramanmaraş Boğazkesen Camii ve Develi Abdülilyas Türbesi restorasyon projeleri tamamlandı.

Kayseri Kalesi içindeki Arkeoloji Müzesine Konservasyon Laboratuvarı kuruldu.

Kazılar ve arkeolojik keşifler

Üniversiteler ve bilim insanlarıyla iş birliği içinde yürütülen kazı çalışmaları şehir tarihini zenginleştirmeye devam ediyor. Melikgazi Tavukçu Mahallesi’nde yapılan kazılarda mimari projeler tamamlanırken, Şehit Nazım Bey Mahallesi’ndeki tarihî yapının restorasyonu sona erdi.

İncesu Örenşehir Mahallesi Mozaikli Yapı Kazı Alanı’ndaki çalışmalar sürerken, Kocasinan Yamula Barajı çevresinde başlayan kazılarda da önemli buluntular elde ediliyor. 2018 Eylül’ünde başlayan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ile Kayseri Müzesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, dünya çapında ilgi uyandıran ve 7,7 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillere rastlanmaya devam ediyor.

Geleceğe yönelik adımlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihî ve doğal mirasını bir bütün olarak koruma ve tanıtma vizyonuyla Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı aracılığıyla projelerini yeni yılda da sürdürecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; TARİH BOYUNCA ÇEŞİTLİ MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ KADİM KENT KAYSERİ’NİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNE SAHİP ÇIKARAK GELECEK NESİLLERE EN İYİ ŞEKİLDE AKTARMAK VE ANADOLU’NUN HAFIZASI ŞEHİRLERDEN BİRİ OLAN KAYSERİ’NİN TURİZM NOKTASINDA DA ÇOK YÖNLÜ TANITIMI İÇİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.