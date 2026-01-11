Kahramanmaraş'ta Semercilik Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Kahramanmaraş'ta hayvancılığın azalması ve makineleşmeyle semercilik hızla eriyor; 60 yaşındaki usta Mahmut Gökpınar mesleğin geleceğinden endişeli.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:35
Kahramanmaraş'ta Semercilik Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Kahramanmaraş'ta semercilik kayboluyor

Kahramanmaraş'ta hayvancılığın azalması ve modern tarım araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte semercilik mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kentte yüzyıllardır süregelen bu el sanatının geleceği, usta-çırak ilişkisinin zayıflamasıyla belirsizleşiyor.

Ustanın kaygısı: Usta yetişmiyor

Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki usta Mahmut Gökpınar, yaklaşık yarım asırdır semercilik yaptığını belirtti. Gökpınar, geçmişte Kahramanmaraş'ta 25-30 civarında semer ustasının bulunduğunu, bugün ise bu sayının birkaç kişiye düştüğünü aktardı. Hayvancılığın azalmasıyla semer kullanımının da neredeyse yok olduğunu söyleyen Gökpınar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Makineleşmeyle birlikte hayvancılık azaldı. Hayvancılık bitince semercilik de bitti. Şuan çırak yok. Usta yetişmiyor. Meslek sona doğru gidiyor".

Çözüm önerileri ve mesleki eğitim çağrısı

Gökpınar, mesleğin sürdürülebilirliği için mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. Zorunlu eğitim sürecinin ardından çırak bulunamadığını vurgulayan usta, gençlerin küçük yaşta mesleğe yönelmesinin önünün kapandığını söyledi. Meslek liseleri ve çıraklık sisteminin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Gökpınar, özellikle okumakta zorlanan gençlerin bir sanat dalına yönlendirilmesinin hem mesleklerin yaşatılması hem de gençlerin iş sahibi olması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Semer yapımının incelikleri

Usta Gökpınar, semer üretim sürecine ilişkin teknik bilgiler de verdi. Üretimde telis bezi, inek derisi ile çınar ve kayın gibi ağaç türlerinin kullanıldığını belirtti. Tamamen el emeğine dayanan bu işte, iyi bir ustanın yaz aylarında bir semeri yaklaşık bir ila bir buçuk günde tamamlayabildiğini ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ’TA HAYVANCILIĞIN AZALMASI VE MODERN TARIM ARAÇLARININ YAYGINLAŞMASIYLA BİRLİKTE...

KAHRAMANMARAŞ’TA HAYVANCILIĞIN AZALMASI VE MODERN TARIM ARAÇLARININ YAYGINLAŞMASIYLA BİRLİKTE SEMERCİLİK MESLEĞİ YOK OLMA NOKTASINA GELDİ

KAHRAMANMARAŞ’TA HAYVANCILIĞIN AZALMASI VE MODERN TARIM ARAÇLARININ YAYGINLAŞMASIYLA BİRLİKTE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cenk Mısırlıoğlu SANKO Sanat Galerisi'nde: 'Biraz Taş, Biraz Hayvan, Biraz Düş' Sergisi
2
Marmaris'te Karia–Phoenix Ekoturizm Alanı'nda Yürüyüş Yolları Temizliği
3
Kahramanmaraş'ta Semercilik Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
4
2’nci Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Sonuçlandı — Finalistlere 340 bin lira Ödül
5
Gaziantep’te 2025’te Kültür ve Sanatta Rekor Katılım
6
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te Tarihi Mirası Koruyor: Restorasyon ve Kazı Hamleleri
7
Sille Müzeleri Konya'da Akın Ediliyor: Aya Elenia, Zaman ve Sille 324 bin 873 Ziyaretçi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları