Kahramanmaraş'ta Semercilik Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Kahramanmaraş'ta semercilik kayboluyor

Kahramanmaraş'ta hayvancılığın azalması ve modern tarım araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte semercilik mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kentte yüzyıllardır süregelen bu el sanatının geleceği, usta-çırak ilişkisinin zayıflamasıyla belirsizleşiyor.

Ustanın kaygısı: Usta yetişmiyor

Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki usta Mahmut Gökpınar, yaklaşık yarım asırdır semercilik yaptığını belirtti. Gökpınar, geçmişte Kahramanmaraş'ta 25-30 civarında semer ustasının bulunduğunu, bugün ise bu sayının birkaç kişiye düştüğünü aktardı. Hayvancılığın azalmasıyla semer kullanımının da neredeyse yok olduğunu söyleyen Gökpınar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Makineleşmeyle birlikte hayvancılık azaldı. Hayvancılık bitince semercilik de bitti. Şuan çırak yok. Usta yetişmiyor. Meslek sona doğru gidiyor".

Çözüm önerileri ve mesleki eğitim çağrısı

Gökpınar, mesleğin sürdürülebilirliği için mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. Zorunlu eğitim sürecinin ardından çırak bulunamadığını vurgulayan usta, gençlerin küçük yaşta mesleğe yönelmesinin önünün kapandığını söyledi. Meslek liseleri ve çıraklık sisteminin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Gökpınar, özellikle okumakta zorlanan gençlerin bir sanat dalına yönlendirilmesinin hem mesleklerin yaşatılması hem de gençlerin iş sahibi olması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Semer yapımının incelikleri

Usta Gökpınar, semer üretim sürecine ilişkin teknik bilgiler de verdi. Üretimde telis bezi, inek derisi ile çınar ve kayın gibi ağaç türlerinin kullanıldığını belirtti. Tamamen el emeğine dayanan bu işte, iyi bir ustanın yaz aylarında bir semeri yaklaşık bir ila bir buçuk günde tamamlayabildiğini ifade etti.

