Bergama'da Örgü Fileler Geri Döndü: Kadın Kooperatifi Naylonu Azaltıyor

Bergama Kadın Kooperatifi, naylon poşet kullanımına karşı başlattığı örgü pazar filesi üretimiyle çevreye katkı sağlarken, kadınlara ekonomik güç kazandırıyor.

Kuruluş ve destek

Kooperatif Başkanı Reyhan Üçüncü, kuruluşu ve destek süreçlerini anlatırken, kooperatifin 2016 yılında 7 kurucu ortakla kurulduğunu hatırlattı ve şunları paylaştı: "Kooperatifimiz; Ruhsal Döşemeci, Meltem Er, Tevhide Kaya, Serpil Güler, Sema Kocakülah, Zuhal Uzuncukluoğlu Durdu ve Ayfer Yeşil’in öncülüğünde kuruldu. Kuruluş sürecimizde dönemin Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gönenç’in çok büyük emeği ve desteği oldu. Kooperatif sözleşmemiz ve resmi işlemlerimiz ise belediye çalışanı Ersin Güleç tarafından hazırlandı."

Üretim, eğitim ve çeşitlilik

Üçüncü, kooperatifin 2017 yılında çevreye duyarlı üretim anlayışıyla örgü pazar filesi üretimine başladığını ve bu süreçte Bergama Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası tarafından desteklendiğini belirtti.

"Sadece file üretmekle kalmadık. Atıl durumda bulunan ipek kozalarından yaka çiçekleri ve aksesuarlar üretmeye başladık. Aynı zamanda gönüllü kadınlarımıza file örme kursları açarak birçok kadına bu işi öğrettik."

Evden üretim imkânı sunan kooperatif, iplik ve aparatı sağlayarak kadınların hem çocuklarına bakıp hem de aile ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlıyor.

Pazar büyümesi ve profesyonelleşme

2019 yılında hambez torbalı file üretimine geçildiğini aktaran Üçüncü, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından kooperatife hibe edilen overlok ve sanayi tipi dikiş makinelerinin üretimi profesyonelleştirdiğini söyledi ve ekledi: "Zaman içinde ürün çeşitliliğimizi artırdık, toptan siparişler almaya başladık. Festivaller, şenlikler ve aldığımız eğitimlerle hem pazar ağımızı büyütüyor hem de kendimizi geliştiriyoruz."

Doğrudan üretim ve dayanışma

Üçüncü, kooperatifin en önemli farkının üreticinin doğrudan kazandığı yapı olduğunu vurguladı ve şu ifadelerle kooperatifin bugünkü durumunu özetledi: "Bugün kooperatifimiz başkanlığımda Ruhsal Döşemeci ve M. Figen Böke’nin de yönetiminde, 21 ortaklı güçlü bir yapıya ulaşmıştır. Sloganımız ‘Birlikte Güçlüyüz’. Eskinin fileleri bugün yeniden Bergama sokaklarında. Bu sadece bir üretim değil; doğaya, emeğe ve dayanışmaya sahip çıkma meselesidir."

BERGAMA’DA ÇEVRE DOSTU ÜRETİMİN VE KADIN EMEĞİNİN SİMGESİ HALİNE GELEN BERGAMA KADIN KOOPERATİFİ, NAYLON POŞETLERE KARŞI BAŞLATTIĞI ÖRGÜ FİLE ÜRETİMİYLE HEM DOĞAYI KORUYOR HEM DE KADINLARA EKONOMİK GÜÇ KAZANDIRIYOR.