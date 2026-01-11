Cenk Mısırlıoğlu SANKO Sanat Galerisi'nde: 'Biraz Taş, Biraz Hayvan, Biraz Düş' Sergisi

Ressam Cenk Mısırlıoğlu, 'Biraz Taş, Biraz Hayvan, Biraz Düş' sergisini SANKO Sanat Galerisi'nde açtı; 15 eser 23 Ocak 2026'ya kadar 12.00-20.00 arası ziyaret edilebilir.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:14
Sergi ve sanatçının yaklaşımı

Ressam Cenk Mısırlıoğlu, yeni sergisi Biraz Taş, Biraz Hayvan, Biraz DüşSANKO Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Mısırlıoğlu, eserlerindeki hayvan figürlerini yalnızca doğanın unsurları olarak görmediğini; aynı zamanda insanın kontrol edemediği hırs, öfke ve nefsin zoomorfik yansımaları şeklinde kurguladığını ifade etti.

'Taş' kavramı ve arkeolojik bağlam

Sanatçı, kendisi için Taş kavramının sarsılmaz bir hafızayı ve kurbanın üzerinde icra edildiği antik sunakları temsil ettiğini belirtti. Mısırlıoğlu, bu kavramın şehrin kalker ve bazalt dokusundan, Hitit kabartmalarının ham maddesi olan Yesemek Taş Ocağı'na ve Zeugma'nın zeminlerini süsleyen ince mozaik taşlarına (tessera) kadar uzanan bir arkeolojik belleği simgelediğini vurguladı.

Teşekkür ve sunum

Mısırlıoğlu, eserlerini Gaziantepli sanatseverler ile buluşturmanın memnuniyetini dile getirerek, sergiye ev sahipliği yapan SANKO Sanat Galerisi Yönetimi ile Küratör Aslı Özen'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, SANKO Holding adına sanatçıya Zeugma Fırat’ın Gerdanlığı isimli yayını takdim etti.

Sergi bilgileri

Sergide 15 eser yer alıyor. Sergi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde 23 Ocak 2026 tarihine kadar her gün 12.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.

