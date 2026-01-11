Marmaris'te Karia–Phoenix Ekoturizm Alanı'nda Yürüyüş Yolları Temizliği

Orman ekipleri Karia Yolu'nda el ile düzenleme yapıyor

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, turizmin 12 aya yayılması hedefi doğrultusunda Karia–Phoenix Ekoturizm Alanında yürüyüş güzergahı belirleme ve temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmalar Söğüt ve Taşlıca Mahalleleri sınırları içinde yürütülüyor.

Karia–Phoenix alanının bir bölümü Karia Yolu yürüyüş güzergahı ile kesişiyor. Türkiye'nin önde gelen yürüyüş rotalarından sayılan parkurda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü destekleriyle Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri seyir terasından başlayıp üç ayrı koya ulaşan güzergahta düzenleme ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmalar, doğaya zarar vermemek için el ile, hiçbir iş makinası kullanılmadan tamamen beden gücüyle yapılıyor. Seyir terasından başlayan yürüyüş yolunda yolların güvenli ve erişilebilir hale getirilmesi için düzenlemeler sürüyor.

Proje kapsamında yağmur barınakları, tanıtım alanları, yönlendirme tabelaları ve seyir terasları yapılması planlanıyor. Tamamlandığında kısa, orta ve uzun mesafeli parkurlar oluşturulacak; alandaki toplam yürüyüş parkuru uzunluğu 91 km olarak bildirildi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında doğa yürüyüşçülerinin bölgeyi ziyaret etmesini hedeflediklerini belirtiyor. Karia Yolu bağlantılı güzergah sayesinde Taşlıca ve Söğüt Mahalleleri'nde alternatif turizmin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca İçmeler Mahallesi ile Turunç Mahalleleri arasında kalan ve Phoenix ile birleşen Karia yürüyüş yolunun temizlik çalışmalarının diğer kurumların desteğiyle sürdüğü, yolların güvenli güzergahlar olması için hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi.

