Bursa'nın Fethi 700. Yılında Namazgah Camii'nde Asırlık Fetih Geleneği Yeniden Canlandı

Bursa'nın Fethi 700. Yılında Namazgah Camii'nde Asırlık Gelenek Yeniden Canlandı

Vakıflar öncülüğünde fetih ruhu birlikteliğe dönüştü

Namazgah Camii, Osmanlı döneminde orduların sefere çıkarken kıldığı zafer ve şükür namazının yapıldığı mekan olarak biliniyor. Bursa'nın fethinin 700. yılında burada asırlık gelenek yeniden yaşatıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen buluşmada vatandaşlar, fetih ruhunu canlı tutmak üzere sabah namazında Namazgah Camii'nde bir araya geldi. Etkinlik, Yıldırım İlçe Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Programda Prof. Dr. Hüseyin Algül ve Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı. Sabah namazının ardından işrak ibadeti eda edildi ve katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

Etkinlikte ayrıca bu toprakları vatan kılan aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden kahraman gaziler dualarla anıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün himayesinde ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleşti.

Mahalle sakinleri, STK'lar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik, Bursa'nın fethine dair tarihi hafızayı ve birlik-duygu ruhunu güçlendirdi.

OSMANLI DÖNEMİNDE ORDULARIN SEFERE ÇIKARKEN ZAFER VE ŞÜKÜR NAMAZI KILDIĞI NAMAZGAH CAMİİ’NDE, BURSA’NIN FETHİNİN 700. YILINDA ASIRLIK GELENEK YENİDEN YAŞATILDI.