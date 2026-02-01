Bursa'nın Fethi 700. Yılında Namazgah Camii'nde Asırlık Fetih Geleneği Yeniden Canlandı

Namazgah Camii'nde, Bursa'nın fethinin 700. yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sabah namazı ve asırlık fetih geleneği yeniden yaşatıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:22
Bursa'nın Fethi 700. Yılında Namazgah Camii'nde Asırlık Fetih Geleneği Yeniden Canlandı

Bursa'nın Fethi 700. Yılında Namazgah Camii'nde Asırlık Gelenek Yeniden Canlandı

Vakıflar öncülüğünde fetih ruhu birlikteliğe dönüştü

Namazgah Camii, Osmanlı döneminde orduların sefere çıkarken kıldığı zafer ve şükür namazının yapıldığı mekan olarak biliniyor. Bursa'nın fethinin 700. yılında burada asırlık gelenek yeniden yaşatıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen buluşmada vatandaşlar, fetih ruhunu canlı tutmak üzere sabah namazında Namazgah Camii'nde bir araya geldi. Etkinlik, Yıldırım İlçe Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Programda Prof. Dr. Hüseyin Algül ve Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı. Sabah namazının ardından işrak ibadeti eda edildi ve katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

Etkinlikte ayrıca bu toprakları vatan kılan aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden kahraman gaziler dualarla anıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün himayesinde ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleşti.

Mahalle sakinleri, STK'lar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik, Bursa'nın fethine dair tarihi hafızayı ve birlik-duygu ruhunu güçlendirdi.

OSMANLI DÖNEMİNDE ORDULARIN SEFERE ÇIKARKEN ZAFER VE ŞÜKÜR NAMAZI KILDIĞI NAMAZGAH CAMİİ’NDE...

OSMANLI DÖNEMİNDE ORDULARIN SEFERE ÇIKARKEN ZAFER VE ŞÜKÜR NAMAZI KILDIĞI NAMAZGAH CAMİİ’NDE, BURSA’NIN FETHİNİN 700. YILINDA ASIRLIK GELENEK YENİDEN YAŞATILDI.

OSMANLI DÖNEMİNDE ORDULARIN SEFERE ÇIKARKEN ZAFER VE ŞÜKÜR NAMAZI KILDIĞI NAMAZGAH CAMİİ’NDE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya SAMEK Sömestr Etkinlikleri: Anne-Çocuk ve Lise Programlarına 600+ Katıldı
2
Bursa'nın Fethi 700. Yılında Namazgah Camii'nde Asırlık Fetih Geleneği Yeniden Canlandı
3
Diyarbakır'da 'Fırtına Kız' Filminin Galası Yapıldı
4
Yapay Zeka ile Canlanan Diyarbakır Surları: 1932'de Yıkılan Bölümler Yeniden Göründü
5
Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün Umre İçin Mekke ve Medine'ye Gitti
6
Kahramanmaraş’ta Nostalji Durağı: Mustafa Çot’un Antika Dükkânı
7
Adapazarı'nda Zaman Yolculuğu: Antika Kafe Nostalji Sunuyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları