MSKÜ'de Şeb-i Arus Etkinliği — Mevlânâ'nın 752. Vuslatı Anıldı

MSKÜ Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Şeb-i Arus programında Mevlânâ’nın 752. vuslatı anıldı; konuşmalar, tilavet ve tasavvuf musikisi yer aldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:19
Mevlânâ’nın düşünce dünyası ve "vuslat" anlayışı üniversitede yad edildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi (MSKÜ BİO) koordinasyonunda, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Hakka vuslatının 752. yılı münasebetiyle düzenlenen Şeb-i Arus programı, MSKÜ Şahidi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Programa üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını Prof. Dr. Hammet Aslan yaptı. Etkinlikte konuşmacı olarak Doç. Dr. Hasan Yaşaroğlu yer alırken, sunuculuğu Öğretim Görevlisi Eyüp Bozlakoğlu üstlendi.

Program, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından, MSKÜ İlahiyat Kuran Kursu Öğreticisi Mustafa Yaşar tarafından yapılan Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. İlahiyat Fakültesi öğrencileri şiirler okudu; müzik bölümünde ise Şahidi Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu tarafından tasavvuf musikisi icra edildi.

Etkinlik, Mevlânâ’nın düşünce dünyasını ve "vuslat" anlayışını merkeze alarak katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

MSKÜ BİO, kültürel mirasımızın yaşatılmasına yönelik bu tür etkinliklerle toplumsal hafızayı canlı tutmayı ve üniversite çatısı altında kültür-sanat faaliyetlerini güçlendirmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

