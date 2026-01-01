DOLAR
Ahlat'ta Kartpostallık Kar Manzaraları: Selçuklu Meydan Mezarlığı Beyaza Büründü

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi mekanlar karla kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu; Selçuklu Meydan Mezarlığı ve kümbetler beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:36
Bitlis'in tarihi dokusu karla bütünleşti

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki tarihi yapılar, yoğun kar yağışının ardından beyaz bir örtüye bürünerek kartpostallık görüntüler sundu.

Karla ayrı bir güzelliğe kavuşan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı, kubbeleri beyaza bürünen tarihi kümbetler, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi ile mağara evleri gibi ilçedeki birçok mekan, ziyaretçilere görsel şölen yaşattı.

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da adlandırılan ve 210 dönüm üzerinde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki mezar taşlarının üzerindeki yazılar; kabartmalar, nakış ve işlemeler, kar yağışı sonrası ayrı bir estetik kazanarak ziyaretçilerini hayran bıraktı.

Doğa fotoğrafçısı Zeki Ulaştan ise bölgedeki gözlemlerini şöyle aktardı: "Beklediğimiz kar nihayet yağdı, biz de Ahlat Selçuklu Mezarlığı’na geldik. Yağan kar mezar taşlarına yapışmış çok güzel görüntüler oluşmuş. Bizde güzel fotoğraflar çekmek için buraya kadar geldik"

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

