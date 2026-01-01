Kara Mağara: Saraykent’in İpek Yolu’ndaki Tarihi İzleri

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde yer alan Kara Mağara, ilçenin eski ismini taşımasıyla biliniyor. İlçe merkezine 2 buçuk kilometre uzaklıktaki mağara, tarih boyunca bölgenin ticari ve kültürel önemine ışık tutuyor.

Tarihi Arka Plan

Tarihi kaynaklar ve yöre halkının aktardıklarına göre, İpek Yolu güzergâhını kullanan kervanlar Saraykent çevresinde mola veriyor, doğal mağaraları barınak olarak kullanıyordu. Mağaralarda yakılan ateşlerin dumanı ve kararmış kaya yüzeyleri zamanla bölgenin Kara Mağara olarak anılmasına neden oldu.

Günümüz ve Kültürel Bellek

Cumhuriyet döneminde Saraykent adını alan ilçe, bugün modern yerleşim yapısıyla öne çıkarken, eski adı Kara Mağara bölgenin tarihi kimliğini ve kültürel mirasını hatırlatmaya devam ediyor.

Halil İbrahim Dinçer: "Saraykent ilçemizin eski ismini almış olduğu ‘Kara Mağara’nın önündeyiz. Burası İpek Yolu üzerinde olduğundan gelip geçen insanlar içinde ateş yaktıkları için içi de karardı. Karardığı için ilçemizin ismini aldığı mağara olarak biliyoruz"

