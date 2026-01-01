Antalya Kumluca'da 27 Hafız İçin Hafızlık İcazet Töreni

Antalya Kumluca'da 27 hafız için icazet töreni

Antalya'nın Kumluca ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Müftü Sadık Kavalcı Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursunda eğitim gören 27 öğrenci için hafızlık icazet programı düzenlendi.

Törenin açılışı ve tilavetler

Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Mehter konserinin ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından kurs öğrencilerinden biri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Kurum yetkililerinin konuşmaları

Kumluca Müftüsü Bedir Aydın'ın açılış konuşmasının ardından söz alan Antalya İl Müftüsü Aydın Yığman şunları söyledi:

"Tormurcuk derdinde olmayacak ağaç odundur. Bizim derdimiz var. Bizim yaramız var. Bizim idealimiz var. Biz imanımızın gereğini yapıyoruz. Yaralıyız. Yaramız deride değil, derinde. Eğer yara deride olursa onu merhem iyileştirir. Ama yara kalpte olursa o zaman onun çaresi zor bulunur. Onun çaresi Allaha iman, Kur’an-ı Kerime iman, İslama imandır. İslam üzere bir hayat yaşamaktır"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kur’an-ı Kerimi biz niye ezberliyoruz. Kur’an-ı Kerimle ilgili fukahanın şöyle bir hükmü vardır. Eğer insanlardan bir grup, bir topluluk ezberlemez ise bütün insanlık bundan sorumlu olur. Kur’an-ı Kerimi ezberlemek farzı kifaye yani ümmetin içinden bir grup ezberlerse diğerlerinden o sorumluluk kalkmış olur. İşte bu hafızlarımız bizim adımıza ümmet adına o sorumluluğu üstlenmiş olan Kur’an-ı Kerim’in muhafızlarıdır"

Tilavetler ve belgelerin takdimi

Konuşmaların ardından, ülke çapında ve dünyada yarışma dereceleri bulunan ünlü Kur'an hadimleri tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapıldı. Daha sonra hafızlık icazeti almaya hak kazanan öğrencilere protokol üyeleri tarafından belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

