Akçadağ'da Levent Vadisi ve Höyük İçin Proje Değerlendirme Toplantısı

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü ve FKA Genel Sekreteri ile Levent Vadisi ve ilçe höyüğü projelerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:09
Yerel yetkililer turizm ve rekreasyon projelerini ele aldı

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş başkanlığında, Kültür ve Turizm İl Müdürü ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterinin katılımıyla Levent Vadisi ve ilçe merkezinde bulunan höyük alanına ilişkin projelerin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Levent Vadisi için planlanan yeni alan ve projelerle bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedeflenirken; ilçe merkezindeki höyük alanının mesire alanına dönüştürülmesine yönelik çalışmalar detaylandırıldı.

Hasan Ulutaş toplantıya ilişkin açıklamasında, "Levent Vadisi’nde planladığımız yeni alanlar ve projelerle bölgemizin turizm değerini daha da ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda ilçe merkezimizde bulunan höyük alanında, hemşerilerimizin keyifle vakit geçirebileceği bir mesire alanı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Projelerin uygulanmasında bölgenin tarihî dokusunun korunmasının öncelikli olacağı vurgulandı. Başkan Ulutaş, "Doğal ve tarihi zenginliklerimizi koruyarak, ilçemize değer katacak projeleri adım adım hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantı kapsamında değerlendirilen projelerin, koruma ilkeleriyle uyumlu şekilde ilerlemesi için kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceği bildirildi.

